Conferência no Museu do Oriente

É na sexta-feira, 17 de Janeiro, que pelas palavras do fotógrafo, jornalista e documentarista Paolo Longo, será desvendado o que está por detrás de "O Caminho Chinês", a exposição patente no Museu do Oriente que traduz o quotidiano da vida na China, em 56 fotografias, captadas na época da grande transformação económica, social e cultural do país. A conferência, em inglês, tem início às 18.00 com entrada livre.





Durante a sessão, o autor procurará explicar as suas vivências nesta "China diferente, onde a história da comunidade se dissolve numa infinidade de histórias individuais, de vitórias e de derrotas, de riqueza e de pobreza, de descobertas, de batalhas, de desperdício, de protestos, mas sempre histórias de indivíduos debatendo-se com um novo caminho que se abria".





Nascido em Itália, e atualmente a residir em Portugal, Paolo Longo chegou à China em 2004 como correspondente da RAI, a televisão nacional italiana. Durante a sua estadia no país presenciou, em primeira mão, o que o próprio descreve como "a maior experiência política e económico-social da História".





Organizada em colaboração com o Istituto Italiano di Cultura, em Lisboa, "O Caminho Chinês" está patente até 23 de Fevereiro.





"O Caminho Chinês" - Conferência com Paolo Longo

17 de Janeiro, sexta-feira

18.00

Idioma: Inglês

Entrada Gratuita

www.museudooriente.pt