Conferências que dão palco ao envelhecimento ativo

Com o objetivo de alertar para a importância do envelhecimento ativo, o Grupo Ageas Portugal realiza dois eventos, nos dias 9 e 18 de maio, que levam à Casa do Artista diversas caras bem conhecidas dos portugueses para partilhar os seus conhecimentos, as suas experiências e as suas histórias de vida.





Ruy de Carvalho, com o seu filho João de Carvalho e neto Henrique de Carvalho, Custódia Gallego, Ana Bustorff, Liliana Campos e Teresa Guilherme são os artistas que sobem ao palco do Teatro Armando Cortez em duas peças de teatro que entretêm, mas ao mesmo tempo informam.





Em palco – nos dois dias – abordam-se temas como o papel da prevenção para uma boa saúde a longo prazo, a importância das atividades de lazer na saúde física e mental, as soluções complementares à reforma, a realidade da perda de autonomia e os respetivos impactos na família e cuidadores, e muito mais.





Vários responsáveis do Grupo Ageas Portugal estão também presentes na icónica sala de espetáculos, para explicar quais as soluções que existem para apoiar o envelhecimento. "No Grupo Ageas Portugal, temos uma forte preocupação com a saúde e o bem-estar dos nossos Clientes e reconhecemos a importância do envelhecimento ativo na promoção de uma vida saudável e plena. A iniciativa MaisIdadeMais é um exemplo concreto disso, pois visa promover a inclusão social e a autonomia da população sénior, proporcionando-lhes produtos e serviços adaptados às suas necessidades", refere Nelson Machado, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, e um dos oradores da insígnia na Casa do Artista.





A par dos artistas e representantes do Grupo Ageas, também as associações Pedalar Sem Idade, Associação Palhaços d´Opital, Associação 55+ e Proxim(IDADE) entram em cena para apresentar o trabalho que desenvolvem no apoio aos mais velhos, numa sala onde não faltam os testemunhos de diversos seniores que contam as suas histórias.