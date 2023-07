Connecting people through words

Com 34 anos de experiência no ensino de diferentes línguas a crianças, jovens e adultos, a Escola de Línguas Self, conquistou reconhecimento e é hoje um nome de referência no Concelho do Seixal.





A Escola de Línguas Self oferece uma ampla variedade de serviços, incluindo preparação para diversos exames internacionalmente reconhecidos, tais como Cambridge Language Assessment, Alliance Française, Goethe Institut, Instituto Cervantes, TOEFL e CAPLE.

Além disso, a escola desenvolve programas personalizados para atender às necessidades específicas de empresas e profissionais, e oferece aulas particulares, individuais ou em grupo. A formação pode ser ministrada nas instalações da Self, do cliente, ou à distância através do ensino digital. A escola também promove intercâmbios linguísticos e culturais, proporcionando aos alunos uma experiência enriquecedora e abrangente.

Cursos de línguas: A Self oferece cursos anuais e intensivos para crianças e adultos, tanto em horário laboral como pós-laboral, abrangendo os níveis A1 a C2. Os idiomas disponíveis incluem inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, mandarim, russo e português para estrangeiros. Todos os cursos são projetados para atender às necessidades específicas dos alunos, com professores nativos do idioma correspondente.

Destaca-se também que a Self tem serviços de tradução de textos e documentação oficial em diversas línguas, realizados por profissionais credenciados da própria escola. Esses serviços abrangem todas as línguas, garantindo uma ampla cobertura de tradução. Além disso, quando a tradução de documentos exige autenticação, a equipa de tradutores desloca-se a um notário para concluir o processo.