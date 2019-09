“Conversa na ponta dos pés” no concelho de Cascais

A EB 2,3 de Alapraia recebe na próxima sexta-feira, 20/09, entre as 10h45 e as 11h45, a iniciativa "Conversa na ponta dos pés", no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade no Concelho de Cascais.





Destinada aos alunos do 1º, 2º e 3º ciclo, esta conversa tem como objetivo a promoção de uma mobilidade mais sustentável, social e cívica, proporcionando um momento informal de partilha de experiências com os alunos. Para isso, contará com a presença do Sr. Vereador com o pelouro da mobilidade, desporto e juventude, Nuno Piteira Lopes, o ciclista profissional Sérgio Paulinho, vencedor de uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, e ainda Sandro Araújo, Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Esta sessão contará com a moderação do Professor Luís Malta, Diretor do Agrupamento de Escolas de Alapraia.





Esta sessão será precedida por um momento de experiência com os alunos, onde terão oportunidade de experimentar as bicicletas do MobiCascais no recinto escolar.





Sobre o MobiCascais

O MobiCascais é o sistema de mobilidade integrada do município de Cascais que, através da sua inovadora aplicação móvel, permite aos visitantes ou munícipes a aquisição e uso, de forma simples e transparente, de vários serviços de mobilidade, tais como a partilha e o parqueamento de bicicletas, transportes públicos e parques de estacionamento.





Sobre a Semana Europeia de Mobilidade

A Semana Europeia da Mobilidade (SEM) é uma iniciativa da EUROCITIES (rede de cidades europeias), que lança, mais uma vez, esta campanha de promoção da mobilidade limpa e do transporte urbano sustentável com vista à melhoria da saúde e da qualidade de vida urbana.

As propostas contam com ações de mobilidade que promovam uma mudança comportamental para uma cultura de mobilidade urbana mais sustentável. Os temas apresentados para este ano são, entre outros, "Caminhar e pedalar em segurança"; "Viver a Rua"; Mobilidade e Saúde".