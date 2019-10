Cordeiro à moda de Monção. Dois fins de semana gastronómicos dedicados ao prato típico.

O Município de Monção, com o apoio dos restaurantes do concelho, promove o Cordeiro à Moda de Monção, uma das 7 Maravilhas Gastronómicas de Portugal, com dois fins de semana (19 e 20 e 26 e 27 de outubro) dedicados aquele prato típico, conhecido localmente como "Foda à Monção". Numa perspetiva de valorização dos produtos endógenos do território, nas cartas de vinhos dos restaurantes não vai faltar vinho Alvarinho.





Além de constar na ementa de uma vintena de restaurantes do concelho, o Município preparou um conjunto de atividades para todos os públicos. Entre estas, destaca-se a Eco Meia Maratona Monção – Valença, percurso que decorrerá na Ecopista do Rio Minho, considerada a terceira melhor via verde da Europa (2017).





Para António Barbosa, presidente da autarquia, "o prazer de estar à mesa é também o prazer de ir para lá, de lá chegar, de lá estar. Comer, beber, conviver e experienciar um roteiro turístico, desfrutando do melhor que o nosso concelho tem para oferecer."





Um evento gastronómico que complementa o melhor da gastronomia tradicional com a realização de iniciativas culturais e desportivas. Um programa a pensar nas famílias e em grupos de amigos.