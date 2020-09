Corrida de encerramento do Abono 2020 no Campo Pequeno

O cartel de encerramento do abono 2020, no Campo Pequeno, é de luxo. A corrida realiza-se quinta-feira, dia 01 de Outubro, pelas 22 horas.





Já anunciados estavam os toiros da Ganadaria de Passanha e os grupos de forcados Amadores de Lisboa e do Ramo Grande (Açores).





Quanto ao Cartel, será composto pelos cavaleiros António Ribeiro Telles, Marcos Bastinhas, Duarte Pinto, Francisco Palha, Andrés Romero e Luís Rouxinol Jr..





Esta corrida decorrerá sem intervalo e com uso obrigatório de máscara, em conformidade com todas as indicações da DGS.

Luis Miguel Pombeiro, empresário do Campo Pequeno fala um pouco sobre esta corrida e este ano em cenário de pandemia:

O Luis Miguel Pombeiro foi o primeiro empresário a dar uma corrida de toiros, em Portugal, após o confinamento, olhando para trás, está satisfeito com a sua decisão?

Acho que valeu a pena porque com a pandemia todos pensávamos que não teríamos corridas este ano e em Estremoz foi o pontapé de saída para que todos os empresários repensassem a estratégia depois de terem anunciado que nada faziam.

Agora que chega a última corrida do ano, qual é o balanço que faz sobre as corridas dadas e sobre a forma como a época correu?

O balanço é positivo em termos de triunfos ganadeiros, de toureiros e Forcados. Em termos económicos, os outros espectáculos são taxados, e bem, a 6%, infelizmente enquanto mantiverem esta medida em que na cultura a tauromaquia tem associada uma taxa de 23%, enquanto se mantiver está inconstitucionalidade, esta injustiça, andamos a trabalhar apenas para o Estado. Não percebo como é que um grande primeiro-ministro que deu a volta a crise e é um democrata permite medidas de desigualdade desta natureza. Esperemos que seja corrigida neste orçamento.

Quais são as suas espectativas e projectos para 2021?

São de continuar a trabalhar para conseguir pagar ordenados a todos e que a Tauromaquia continue a ser o segundo espectáculo com mais público em Portugal. Neste momento até é o primeiro porque o futebol infelizmente está sem público e os festivais e concertos estão limitados e mesmo proibidos. Vamos esperar que a medicina e a investigação nos tragam a almejada vacina e que um governo democrático corrija as injustiças