Corrida Mais Louca da Ria com inscrições até 01 de agosto

As inscrições para a "Corrida Mais Louca da Ria - Corrida de Embarcações Originais", que decorre no âmbito do Festival do Bacalhau, de 9 a 13 de agosto, no Jardim Oudinot, já podem ser efectuadas no site do Município de Ílhavo.





A prova está agendada para o dia 12 de agosto, às 15h, e dirige-se a Associações, Instituições e Empresas do Município de Ílhavo que são desafiadas a trabalharem em conjunto numa embarcação. Esta competição é dividida em duas categorias: "Demonstração", subdividida em "Construção" (embarcação com casco inédito e inovador) e "Transformação" (recuperação de um casco de uma outra embarcação), e "Corrida" (realização do percurso da prova no menor espaço de tempo).