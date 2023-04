COSTA CRUZEIROS INICIA TEMPORADA PRIMAVERA-VERÃO

A Costa Cruzeiros definiu vários programas para as férias da Páscoa de 2023. A empresa italiana disponibiliza cinco cruzeiros diferentes no Mediterrâneo ocidental, incluindo dois cruzeiros de uma semana a bordo do Costa Toscana e do Costa Smeralda, dois minicruzeiros de 5 e 4 dias no Costa Pacifica e Costa Fascinosa, e um cruzeiro de duas semanas no Costa Diadema, com destino às Ilhas Canárias. Os navios Costa Firenze e Costa Favolosa também asseguram os cruzeiros na América do Sul durante o período da Páscoa.

O Costa Deliziosa, por sua vez, concretizou a última parte do seu cruzeiro Volta ao Mundo, com a sugestiva passagem pelo Canal do Panamá, enquanto o Costa Fortuna está prestes a concluir o seu cruzeiro transatlântico desde a América do Sul até Itália.

Em todos os navios da Costa existe um programa dedicado à celebração da Páscoa a bordo, com pratos especiais e atividades de entretenimento.

"As vendas nos últimos três meses foram robustas. A ocupação dos navios está a crescer de forma constante e os programas de verão estão a esgotar muito rapidamente com a elevada procura por cabines. Esta é uma perspetiva muito encorajadora, considerando que a nossa capacidade no Mediterrâneo aumentou comparativamente a 2019, enquanto mantemos constante a nossa capacidade no norte da Europa, devido à incorporação de novos navios de última geração na frota nos últimos três anos, como o Costa Toscana e o Costa Smeralda", disse Mario Zanetti, presidente da Costa Cruzeiros.

Os cruzeiros da Páscoa organizadas pela Costa Cruzeiros marcaram o início da temporada primavera-verão de 2023. Entre as novas propostas, destacam-se o regresso do navio "estrela" Costa Toscana ao Mediterrâneo, a reentrada do Costa Diadema após uma ampla renovação e os novos itinerários do Costa Fortuna.

Após o inverno no Golfo Pérsico, o Costa Toscana regressou ao Mediterrâneo para as férias da Páscoa, disponibilizando cruzeiros de uma semana para Génova, Marselha, Barcelona, ?? Cagliari, Nápoles e Civitavecchia/Roma, juntando-se ao navio irmão Costa Smeralda, já a navegar no Mediterrâneo, proporcionando um itinerário de uma semana para Savona, Marselha, Barcelona, ???? Palma de Maiorca (Ibiza no verão), Palermo e Civitavecchia/Roma.

O terceiro navio, Costa Diadema, está localizado na parte ocidental do Mediterrâneo. Durante as férias de inverno, o navio foi renovado, introduzindo novas experiências para tornar as férias a bordo ainda mais exclusivas. Como exemplos, o restaurante Archipiélago, onde os passageiros podem desfrutar de menus criados exclusivamente para a Costa Cruzeiros pelos chefs Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León; Sushino at Costa, um bistrô de sushi à beira-mar que também conta com um lounge com música ao vivo; a Fiorentina Steak House, que oferece o melhor das carnes italianas e internacionais; o Sunset Bar, para tomar um aperitivo durante a "hora dourada" numa esplanada frente ao mar; e o bar Aperol Spritz completamente renovado. A partir da Páscoa de 2023, o Costa Diadema proporciona cruzeiros de duas semanas para as Ilhas Canárias, seguidos, a partir de 7 de maio, de um itinerário de uma semana a partir de Valência e escalas em Savona, Civitavecchia/Roma, Cagliari ou Ajaccio (conforme as saídas), Palma de Maiorca e Marselha.

A partir de 13 de abril, o Costa Fortuna, após completar a temporada na América do Sul, regressa também ao Mediterrâneo ocidental. Após um minicruzeiro de 3 dias, vai realizar itinerários de 14 dias, primeiro para a Turquia, seguindo para as Ilhas Canárias, França e Itália com saída de Málaga. No verão, o navio vai realizar um itinerário inédito de duas semanas com partida de Barcelona, ?? com visitas pelas ilhas gregas e baleares numa única viagem, incluindo Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, quatro magníficas ilhas gregas, como Creta (com escala em Heraklion), Rodes, Mykonos, Santorini, Cefalónia (com escala em Argostolion), Palma de Maiorca, nas Ilhas Baleares, e Marselha.

A oferta da Costa no Mediterrâneo completa-se com o Costa Deliziosa, que explorará Marghera/Veneza, Katakolon/Olimpia (Grécia), Mykonos (Grécia), Santorini (Grécia) e Bari, e o Costa Pacifica, que visitará Taranto, a nova escala portuária da Costa Cruzeiros, além de Catânia, Malta, Mykonos e Santorini. Ambos os itinerários têm uma semana de duração.

Os cruzeiros no norte da Europa vão estar disponíveis de maio a setembro. O Costa Fascinosa vai realizar itinerários de 12 dias pelo Cabo Norte, ou cruzeiros de nove dias pelas mais belas cidades do Báltico. Por outro lado, o Costa Favolosa visitará a Islândia, as Ilhas Lofoten, a Gronelândia, um novo destino para este verão, ou a Grã-Bretanha e a Irlanda; o Costa Firenze realizará cruzeiros de uma semana pelos fiordes noruegueses.

Para quem dispõe de tempo mais limitado, a Costa disponibiliza, na primavera, minicruzeiros para França e Itália, com a duração entre 3 e 5 dias, a bordo do Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Para uma escapadela mais longa nesta primavera, além do Costa Fortuna e do Costa Diadema, a oferta inclui cruzeiros como o Costa Pacifica para Israel e Egipto; cruzeiros no Costa Firenze, Costa Favolosa e Costa Fascinosa desde o Mediterrâneo ao Norte da Europa, com possibilidade de escolha do itinerário inverso, do Norte da Europa ao Mediterrâneo, em setembro. Destacam-se ainda os cruzeiros a bordo do Costa Fascinosa, com a duração de 10 dias por Lisboa e o Costa Favolosa de 11 dias por Marrocos.