Covid-19 | Campanha #FiqueEmCasa nas ruas do concelho de Cascais

Numa iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal de Cascais, o artista Salvador Colaço e a Associação Realiza 2785, associação juvenil da freguesia de São Domingos de Rana, está nas ruas a campanha #FiqueEmCasa. Esta é uma campanha inspirada na ação solidária de Salvador Colaço e do projeto "Stay Home, Stay Safe".

"Perante a atual situação de pandemia #Covid19 e a necessidade de recolhimento domiciliário, é importante continuar a garantir que durante os próximos tempos possamos continuar a fazer passar a mensagem dessa mesma necessidade", justifica Frederico Nunes, vereador da Câmara Municipal de Cascais. E acrescenta: "É certo que as medidas que têm vindo a ser tomadas têm apresentado excelentes resultados. No entanto, e de forma a que continuemos a verificar esses mesmos resultados é fundamental que possamos manter os mesmos níveis de "alerta" para a necessidade de Ficar Em Casa", justifica.

E o apelo surge naturalmente: "Por respeito a todos aqueles que diariamente se encontram na Linha da Frente, pela segurança e pelo bem estar de cada um dos munícipes de Cascais e suas famílias, #FiqueEmCasa!"

"Consideramos importante manter os níveis de sensibilização da população para a necessidade de, neste período em que decorre o estado de emergência, mantermos o isolamento domiciliário", referem os autores da campanha.

E as mensagens estão aí, ao virar de cada esquina, nos abrigos de autocarro, nas estações de comboio, nos edifícios mais icónicos. Um conjunto de mensagens de "alerta" para a necessidades de continuarmos a respeitar o pedido de confinamento domiciliário e que foram afixadas nas ruas com a ajuda de vários elementos da Realiza e do município.

Sobre a Associação Realiza 2785 | Criada a em 2019 com o intuito de ser uma ferramenta de coesão social e capacitação jovem, essencialmente nas comunidades mais carenciadas, a Associação Realiza 2785, tem como lema "Não te limites a sonhar... realiza!" E é pela vontade que todos temos de, em conjunto, continuarmos a construir e realizar os nossos sonhos, que esta campanha de sensibilização tomou forma. Por si e pelos outros, #FiqueEmCasa.

Sobre o artista Salvador Colaço | É fotógrafo de profissão responsável pelo projeto "Stay Home Stay Safe"