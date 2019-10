Criatividade, tecnologia e luz em Aveiro na próxima semana.

O Criatech (decorre de 07 a 13) trará a criatividade digital e tecnologia à Cidade de Aveiro, com a apresentação de dezenas de obras artísticas únicas, aliando as artes digitais e a tecnologia em espaço público e patrimonial onde todos são desafiados a experimentar.





É um evento de acesso livre e que passa por locais como o Teatro Aveirense, o Museu de Arte Nova, o Museu da Cidade, a Mãe de Água, a Igreja das Carmelitas e o Museu de Aveiro/ Santa Joana, entre outros.





As peças e projetos escolhidos vão ocupar diversos tipos de espaços, dando-lhes outra dimensão visual, experimental e artística, não esquecendo o papel dos visitantes, que podem apenas contemplar uma peça ou, numa grande parte das situações, interagir e ser parte da experiência, tornando-se num elemento ativo da instalação.





Aveiro será ainda palco da estreia de um novo evento, nos dias 11 e 12 de outubro, o PRISMA, um festival que assume a luz como elemento central de todas as ações que serão apresentadas.





A Praça Marquês de Pombal, o Parque Infante D. Pedro, a Baixa de Santo António, a Praça da República ou envolvente do Canal Central na zona do Largo do Rossio e do Jardim da Fonte Nova, serão palco de várias instalações de arte contemporânea perfeitamente adaptadas à cidade de Aveiro. Sempre em período noturno e em permanência nos dos dias, das 19h30 às 00h00.





Neste festival contar-se-á com o envolvimento do tecido artístico e criativo local e a comunidade, pelo que foram planeadas várias iniciativas neste âmbito. Vão poder ser vistas sob diversas formas, desde instalações artísticas a música e até batalhas digitais de desenhos.





Entre os objetivos do PRISMA / Art Light Tech está a (re)descoberta de Aveiro, tendo a distribuição das obras seguido este princípio de ligação emocional ao território, uma abordagem que procurou ser também ampla e convidativa na aproximação ao público. O mapa do festival terá dez pontos de passagem, incluindo os Canais da Ria de Aveiro.





A 5.ª edição do Techdays, que acontece de 10 a 12 de outubro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, apresentará uma novidade: será o primeiro evento em Portugal com cobertura 5G e com a demonstração de alguns protótipos, graças ao trabalho conjunto da Altice Labs, Ericsson e a Câmara Municipal de Aveiro (CMA). Desta forma, a Cidade de Aveiro continua o seu processo de afirmação como a primeira cidade 5G em Portugal e uma das primeiras no sul da Europa.





O Techdays trará este ano à Cidade um evento mais relacionado com a inovação tecnológica em vários níveis da vida quotidiana, através de conferências, exposições, reuniões de negócios, atividades de promoção da educação.





O evento que tem a Sessão de Abertura agendada para as 09h30 do dia 10 de outubro, onde será apresentado o "naming Smart City", que a partir de então estará associado a esta lógica de eventos e aos vários projetos e atividades que já temos em curso e que lançaremos a curto e a longo prazo.





Os espaços para debate serão muitos e entre os temas os visitantes poderão encontrar: arte e tecnologia, governação de cidades inteligentes, competências do futuro, entre outros. Do painel de oradores fazem parte vários especialistas nacionais e internacionais.





O programa dos eventos, com entrada gratuita, já se encontra disponível para consulta em www.cm-aveiro.pt/inovacao/semana-tecnologica; www.criatech.pt; www.techdays.pt; www.prisma.aveiro.pt.