CTeSP do Politécnico de Portalegre com apoios e incentivos do PRR

O Politécnico de Portalegre tem disponíveis diversos apoios para os estudantes de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), que incluem uma bolsa anual para cada aluno matriculado e inscrito nos CTeSP abrangidos, bolsa de mérito para a melhor aluna diplomada em cada CTeSP, bolsa de mérito para o melhor aluno diplomado em cada CTeSP e três bolsas de mérito para os melhores alunos matriculados e inscritos em cada CTeSP, após o primeiro ano do curso.





Estes incentivos visam contribuir para o aumento do número de estudantes no ensino superior e reduzir o abandono escolar, bem como potenciar uma maior colaboração com empresas e organizações da sociedade.





O financiamento para as referidas bolsas resulta da candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – programa Impulso Jovens STEAM, apresentada pelo Consórcio Meridies, que o Politécnico de Portalegre lidera.





Estão abrangidos por este apoio, sete cursos: Animação e Produção 3D; Design de Som e Produção Musical; Desporto e Atividade Física; Programação Ágil e Segurança de Sistemas de Informação; Construção e Reabilitação de Edifícios; Tecnologias de Produção Agropecuária, bem como Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação.



Os CTeSP são uma formação com a duração de dois anos, cuja conclusão com aproveitamento confere um diploma de técnico superior profissional, permitindo a entrada imediata no mercado de trabalho ou o prosseguimento de estudos para uma licenciatura. Todos os cursos integram componentes de formação geral e científica, formação técnica e formação em contexto de trabalho (estágio).





A candidatura aos CTeSP é feita online, na plataforma de candidaturas do Politécnico de Portalegre, até 20 de setembro.