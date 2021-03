CTT e Escola de Comércio de Lisboa em parceria para servir retalhistas

Os CTT e a Escola de Comércio de Lisboa (ECL), estabeleceram uma parceria no âmbito do serviço dos CTT Criar Lojas Online. Esta parceria permite o lançamento de um serviço piloto de Apoio à Criação de Lojas Online, destinado a clientes que têm pouca disponibilidade para prosseguirem com a criação das mesmas.

O serviço dos CTT Criar Lojas Online é uma oferta que permite que as empresas ligadas ao retalho ou venda de bens físicos criem lojas online com grande facilidade, ajudando as micro, pequenas e médias empresas a vender online, sobretudo no atual contexto de crise pandémica.

Em colaboração com a Escola de Comércio de Lisboa, os CTT disponibilizarão a opção deste serviço de apoio aquando da criação de uma loja na plataforma dos CTT. O serviço poderá ser contratado por pacotes, de acordo com o número de produtos, sendo garantida a configuração da loja para se poder começar a vender.

Lançado em março do ano passado, este serviço inovador dos CTT permite que as empresas que ainda não tinham presença digital passem a ter uma loja online, incentivando as empresas no seu processo de transição digital e apoiando os empresários na presença nos canais digitais através das suas soluções e serviços.

https://www.ctt.pt/empresas/solucoes-setoriais/lojas-online-ctt/index Este novo serviço pode ser solicitado no site dos CTT () ou enviando um email para criar.lojas.online@ctt.pt.

A simplicidade da solução, com um único parceiro em toda a cadeia, da criação da loja, aos pagamentos, distribuição e devoluções, permite às PME o foco no seu negócio e na segurança e bem-estar dos seus colaboradores.