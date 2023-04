Cultur’Águeda leva 16 concertos às freguesias do concelho

A Câmara Municipal de Águeda, em parceria com a União de Bandas de Águeda (UBA), promove, pelo segundo ano consecutivo, o Cultur’Águeda, um projeto de descentralização das atividades artísticas e da cultura que visa levar espetáculos com as bandas filarmónicas a todas as freguesias do concelho. Este ano, a grande novidade prende-se com a realização de concertos durante as festas e romarias religiosas.





Esta iniciativa tem como objetivo promover "o extraordinário trabalho" que as bandas fazem, os músicos de excelência que as integram e que promovem a cultura aguedense por todo o concelho, região e país.





Um apreço e reconhecimento que Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, quis deixar bem claro na apresentação do programa desta iniciativa, onde apontou que este trabalho é demonstrado "todas as vezes que saem e vão por esse país fora mostrar o que tão bem fazem" e "todos os dias, com o que fazem junto dos jovens e crianças, num trabalho que reputo de extraordinário, porque formam músicos, mas sobretudo pessoas".





No projeto Cultur’Águeda, a UBA tem um "papel essencial" de coordenar a ação das bandas, de determinar quais as bandas que atuam em cada freguesia e festa ou romaria, harmonizando o relacionamento entre os diferentes pontos do concelho.





Salientando que este projeto propõe, ainda, a trazer à ribalta os valores e consciência do bem cultural que são as bandas filarmónicas "principalmente junto do público mais jovem", Jorge Almeida defendeu a "extraordinária evolução" que as bandas tiveram no panorama musical e que tem conquistado um crescente número de apreciadores.





Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara, reiterou a importância da parceria com a UBA para a realização deste evento, salientando que "estamos a procurar dinamizar, promover e dar um destaque, de uma forma organizada, ao trabalho das bandas, dos nossos jovens e dos nossos músicos, chegando a todas as 11 freguesias".





"O objetivo é promover o que é nosso. As nossas bandas são um exemplo de excelência, seguido por esse país fora e é isso mesmo que queremos divulgar e promover", disse ainda, declarando que, com esta qualidade, este é um ciclo que irá ser certamente um êxito. "Um sucesso para Águeda e para a cultura aguedense", afirmou.





António Silva, Presidente da UBA, frisou o trabalho de grande qualidade que as bandas do concelho têm realizado, agradecendo à Câmara de Águeda a parceria na realização deste ciclo.





Refira-se que este projeto integra cinco bandas filarmónicas do concelho (Orquestra Filarmónica 12 de Abril, Banda Castanheirense, Banda Alvarense, Banda Marcial de Fermentelos e Banda Nova de Fermentelos), que vão realizar 16 concertos (um por cada freguesia e ainda as festas e romarias), num total de mais de 300 músicos.