Danças de Salão em competição em Vagos

No próximo fim-de-semana (dias 16, 17 e 18 de setembro de 2022), a Associação Ritmo das Formas – Club de Dança, em parceria com o Município de Vagos e o apoio da Federação Portuguesa de Danças Desprtivas, levará a cabo a 5ª edição do "RF Vagos Open". O evento decorrerá no Pavilhão Municipal Dr. João Rocha, em Vagos, no qual serão disputadas várias provas, de danças de competição, nomeadamente o 5º Circuito Nacional na vertente de Latinas e Standard; o 4º Circuito Nacional de Solos em Latinas, Standard e Grupos; os opens internacionais de Jovens e Seniores em Latinas e Standard, culminando com o Campeonato Mundial Aberto New Series, também em Latinas e Standard e com o Campeonato Europeu na categoria Adulto, na variante de Dez Danças.





Destaque ainda para o Campeonato Nacional de Breaking 2022, na vertente masculina e feminina, competição que apurará o B-Boy e a B-Girl para os mundiais de 2023, que se disputarão na Bélgica (dado que o Breaking é modalidade olímpica, os mundiais do próximo ano serão mais uma etapa rumo a Paris 2024.





Já o Campeonato Mundial Aberto de Standard e o Campeonato da Europa de Adultos de Dez Danças são provas que se realizam pela primeira vez em Portugal, que contam com a participação de 28 duplas oriundas de diversos países a nível mundial.





Neste "5º RF Vagos Open", estarão presentes júris de prova nomeados pela Federação Mundial de Dança Desportiva, representantes de vários países e que avaliarão todas as provas.





Para o Presidente da autarquia, Silvério Regalado o RF Open vai dar "um pouco de cor às nossas vidas, e cada vez mais precisamos de cor, depois de dois anos difíceis. Este é um percurso que já trilhamos com a Ritmo das Formas há quase uma década e tem sido uma exelente aposta. A prova é que Vagos está hoje no top cinco dos concelhos que mais importância tem na dança desportiva". A organização adianta que estarão cerca de 1000 atletas presentes e são esperados ao longo dos 3 dias de competição mais de 10 mil espectadores.