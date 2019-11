Um dos espetáculos mais aguardados do ano estreia já este fim de semana, no Alegro Alfragide. "O Feiticeiro de Oz no Gelo" vai encher os corações neste Natal, com Marta Andrino, Isaac Alfaiate e Filipa Saavedra no elenco principal.





No ano em que se comemora a efeméride dos 80 anos do mítico filme de L. Franck Baum, a AM Live preparou uma reinterpretação bem divertida do clássico "O Feiticeiro de Oz", com a promessa de arrancar muitas gargalhadas a toda a família.





O espetáculo musical "O Feiticeiro de Oz no Gelo" vai estar em cena no Alegro Alfragide que, mais uma vez, celebra a quadra natalícia com a magia da música sobre um palco de gelo, numa atuação única levada a cabo por um elenco que dança, canta e patina.





Marta Andrino, Isaac Alfaiate e Filipa Seevedra* são cabeças de cartaz deste espetáculo, que conta a história de uma jovem rapariga que aterra em Oz de uma forma muito pouco convencional e embarca numa aventura emocionante e cheia de surpresas para conseguir chegar a` presença do poderoso Feiticeiro de Oz!





"O Feiticeiro de Oz no Gelo" vai estar em exibição no Alegro Alfragide, de 22 de novembro a 12 de janeiro, com sessões às 11h00, 15h00 e 18h00.





Elenco:

Glinda: Marta Andrino

Feiticeiro de OZ: Isaac Alfaiate

Dorothy: Filipa Saavedra

Equipa artística

Direção artística e Encenação: João A. Guimarães

Música e orquestração: Artur Guimarães

Coreografia: Joana Quelhas

Texto e Letras: Mafalda Santos





Este é um espetáculo para toda a família**, que vai encher este Natal de magia, sonhos e música contagiante.

*O elenco não é fixo em todas as sessões.

**Espetáculo para maiores de 3 anos.