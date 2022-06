De 23 a 25 de junho, celebramos a Amizade – Festa da Sardinha Assada de Benavente

Uma festa com 52 anos de história, que marca as gentes e o território do Município de Benavente e de toda a Região.





A esplanada do Cineteatro de Benavente foi o Local escolhido para a realização da primeira Festa da Amizade, em 1969.





Foi neste espaço que um grupo de amigos se juntou, dividindo a despes de alguns quilos de sardinhas, pão e vinho, resolvendo convidar alguns amigos para se juntarem à festa. Também não faltou o toque do Ribatejo com a largada de uma bezerra brava para os mais corajosos.





O convívio facilmente saiu fora de portas e tornou-se numa das maiores Festas Populares do País, com dezenas de milhar de visitantes a deslocarem-se no último Sábado do mês Junho à vila de Benavente para confraternizar em torno de um fogareiro a assar sardinhas e a beber bom vinho.





Desde 1969 que o último sábado de junho é o dia da Sardinha Assada em Benavente. Várias fogareiros dispostos ao longo das ruas de Benavente assam a partir das 22.00 horas, 5.000Kg de sardinhas, a acompanhar com 5.000Lt de vinho e 10.000Un de pão, tudo distribuído gratuitamente. Mas se este é o ponto alto da festa, o dia começa bem cedo com o desfile de Campinos, Cavaleiros Amadores e animais pelas ruas da vila. Depois seguem-se as provas de condução de jogos de cabrestos. Campino que é campino, não perde a Festa da Amizade – Sardinha Assada de Benavente.





À tarde, o momento de maior adrenalina do dia é mesmo a entrada de um toiro bravo com campinos e cabrestos pelas ruas da vila. Num percurso de aproximadamente 1Km, em plena EN118, cabe à mestria dos campinos conduzir o toiro pelo asfalto e fazê-lo entrar na manga das largadas. Sempre muito participadas, as largadas de toiros são a maior expressão popular do ribatejo.





A música, espalhada por vários palcos, elevam a Festa, vincando na alegria e na Amizade. Um Amigo trás outro amigo e celebramos a Amizade.

Organização da festa: Comissão da Sardinha Assada 20-21-222 (devido à pandemia, esta Comissão só agora consegue realizar a Festas).





Apoio: Câmara Municipal de Benavente