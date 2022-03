Desafio superado! Cofina acompanha aventura do novo Mercedes-EQ

Assim contado, poucos são os que acreditam. Não é um sonho, é mesmo realidade. Para provar que é possível, a Mercedes-EQ levou o novo EQS a percorrer a N2 com uma única carga, de Chaves até Faro. A missão foi completada com sucesso e ainda excedeu as expectativas. Depois de 13 horas de condução, o desafio chegou ao fim, no marco dos 738 quilómetros, e ainda "sobraram" mais de 80 quilómetros de autonomia. A Cofina acompanhou a prova em tempo real, com uma equipa liderada pela apresentadora Sara Santos, pela estrada nacional mais longa da Europa. Veja e reveja esta aventura ao pormenor em www.1zero2.sabado.pt.

Sem margem para "aldrabar", a tampa de carregamento foi selada ao quilómetro 0, por um representante da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que acompanhou esta ação pioneira e certificou a chegada ao quilómetro 738. Temos todas as provas. Não foi um desafio fácil, em pleno inverno, com temperaturas que desafiam a capacidade das baterias e num percurso com elevações quase até aos 1000 metros. Mas foi possível! Saímos deste desafio com uma certeza: o teste aos limites da capacidade da mobilidade elétrica da Mercedes-EQ foi superado com… sucesso! Uma carga, zero emissões, toda a N2.

Entre na aventura em 1zero2.sabado.pt.