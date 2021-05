Desconfinar até para o amor

Com mais de 18 anos de experiência e casos de sucesso, a Amore Nostrum está, neste momento de desconfinamento, a contribuir para que pessoas "livres para amar" possam encontrar a sua alma gémea.

Ninguém imaginaria que iriamos ser assolados por uma pandemia que nos iria obrigar a ficar fechados dentro de quatro paredes, isolados de tudo e de todos. Isso era coisa de filme! Mas realmente aconteceu e tivemos que fazer muitas adaptações nas nossas vidas. Veio o isolamento, e a vida social deixou de fazer parte das nossas preocupações, até porque a isso estávamos "proibidos". O cansaço tomou conta de nós, a tristeza e a solidão. Adiámos planos "sine die". E nesse adiamento, ficou também o Amor!

Agora é altura de retomar. Não estando ainda reposta a total normalidade, a verdade é que já nos é permitido avançar de forma gradual e responsável para as nossas rotinas. Está também na hora de "desconfinar" para o Amor! O bom tempo começa-se a fazer sentir, já apetece dar uns longos passeios ao final do dia e desfrutar do pôr do sol, terminar num bom restaurante, mas com a companhia perfeita! De "programas" solitários já estamos todos cansados!

A Amore Nostrum está ao seu lado para que possa avançar na decisão de encontrar a pessoa certa, sem receios. Pense na reabertura e desconfinamento como uma oportunidade para retomar a sua vida social e procurar o amor. Pense que este poderá ser um "recomeço" e seja firme na decisão de deixar a solidão de parte e procurar ser feliz.

Diga não há solidão. Viva feliz.





Já se habituou a estar sozinh@? Mas não gosta, certo? É tudo uma questão de mudar os hábitos e o "chip". E acima de tudo, arriscar. Arrisque na sua felicidade. Acredite que a "tal" pessoa está exatamente como você e à espera de ser encontrada. Não se conforme em estar sozinha (o).





A vida tem outro sabor quando vivida a dois, mas isso você já sabe. É preciso agora dar um passo em frente!

Às vezes surpreendemo-nos! Por vezes temos a tendência de ver tudo de forma negativa, de nos vitimizarmos porque algumas relações passadas correram mal e de nos conformarmos com o que temos, sem procurarmos melhor.

A boa notícia é que acabamos sempre, mais dia menos dia, por encontrar alguém que nos vai fazer esquecer o que de menos bom nos aconteceu, de tão especial que essa pessoa é! Mas para isso, temos que dar o passo de sair da nossa zona de conforto. Essa é a primeira ação a realizar. A partir daí, tudo vai acontecer naturalmente e acredite, vai surpreender-se pela positiva.

Precisa de uma ajuda profissional e especializada? Fale connosco!





Tomou convictamente a decisão de que não quer estar sozinh@. E nós congratulamo-nos com a sua decisão. Não vai voltar atrás. A Amore Nostrum vai ajudar a construir a sua história de Amor e a dar uma volta de 180 graus à sua vida amorosa.

Não adie nem por mais um dia a sua felicidade! Siga a onda e "desconfine" para o Amor.

Sobre a Amore Nostrum