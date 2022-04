Dia da Mãe. Expressar o amor na forma de bem estar.

A marca nacional Airfree pretende homenagear todas as Mães, num Dia especial de agradecimento e partilha de emoções.





Um Purificador de Ar pode ser a melhor prenda para cuidar do bem-estar da Mãe, em casa…





Com tecnologia de última geração no tratamento do ar dos ambientes internos os aparelhos Airfree atuam na prevenção e alívio das doenças alérgicas, tornando os ambientes livres de microrganismos como vírus, bactérias e fungos, para que se respire melhor…





Há vários modelos de diferentes capacidades, conforme os m2 a que se destinam, e que se enquadram em qualquer tipo de decoração contemporânea.





www.airfree.pt Para saber mais:

Feliz Dia da Mãe!