No passado dia 3 de dezembro, a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Colmeias (APEC) promoveu uma palestra com o ator Paulo Azevedo de forma a assinalar o Dia Internacional de Pessoas com Deficiência.





Foi no Auditório da Filarmónica das Chãs, cedido gratuitamente, que se reuniram cerca de 320 alunos dos 2º e 3º ciclos, 26 professores, 17 assistentes operacionais, 4 administrativas e alguns representantes de pais para escutar Paulo Azevedo. Durante cerca de 60 minutos, o orador contou parte do seu percurso pessoal e profissional, realçando os momentos de luta e de superação.





Esta palestra, organizada pela APEC, contou com o apoio do Agrupamento de Escolas de Colmeias e com o patrocínio de algumas empresas e entidades, nomeadamente: Carldora, Fundação Caixa Crédito Agrícola, Junta de Freguesias Colmeias e Memoria, Marcelis, Movicol e Toquinha.