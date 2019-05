A diversão já começou no destino favorito da pequenada. Para comemorar o Dia Mundial da Criança, no próximo sábado, 1 de junho, o parque Aquashow oferece o bilhete a todas as crianças com idade até aos 10 anos.





A sul, as previsões são de um verdadeiro dia de verão que convida a explorar o parque de ponta a ponta, com direito a intermináveis banhos, escorregadelas e, sobretudo, muitos sorrisos. Momentos inesquecíveis, repletos da alegria, que todas as crianças merecem viver.





Os espaços Aquakids e Aqualândia, exclusivamente idealizados para os mais novos, aguardam com novidades que os vão deliciar e brincadeiras totalmente criadas à sua medida, sempre em segurança. No Mini Train podem ser maquinistas de uma locomotiva por um dia e conduzir os irmãos e amigos numa autêntica viagem de fantasia. Na Piscina de Ondas vão passar horas de divertimento enquanto mergulham nas suas águas agitadas e no Lazy River é possível desfrutar de uma relaxante descida no rio ao sabor da corrente. Já os meninos mais crescidos, não vão querer perder outros pontos de paragem obrigatórios como a Montanha Russa, os diversos tubos e as alucinantes pistas. Vai ser um verdadeiro entra e sai em clima de total felicidade. Um Dia da Criança que ficará gravado para sempre na memória de todos.