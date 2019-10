O Dia Mundial do Ovo foi estabelecido em 1996, pela International Egg Commission (IEC), uma organização que representa a indústria global de ovos. Este dia é comemorado todos os anos, na segunda sexta-feira de Outubro, e pretende celebrar o Ovo, o alimento mais completo da Natureza, um pouco por todo o mundo.





Em Portugal, têm sido várias as iniciativas desenvolvidas para assinalar este dia, sempre com um caráter lúdico-pedagógico, com o objetivo final de dar a conhecer os benefícios deste alimento.





O Ovo é o alimento mais completo da Natureza, logo depois do leite materno, extremamente rico em inúmeros nutrientes, sendo, por isso, aconselhado em qualquer idade, como parte integrante de uma alimentação saudável e equilibrada.