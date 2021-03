Dia Nacional do Dador de Sangue 2021

O IPST,IP comemora, no próximo dia 27 de março, o Dia Nacional de Dador de Sangue, com um agradecimento público aos dadores de sangue. A campanha estará presente em vários meios a nível nacional, nomeadamente em mupis e jornais, bem como nos meios oficiais do IPST.

Em 2021, a comemoração do Dia Nacional do Dador de Sangue está limitada pelo contexto pandémico. Porém, a vontade de agradecer e reconhecer a importância dos dadores de sangue, não só se mantém intacta, como cresceu. A pandemia e o confinamento não demoveram aqueles que exercem este ato de cidadania e amor ao próximo; e muitos foram aqueles que nesta situação adversa efetuaram a sua primeira dádiva.

No âmbito destas comemorações, o IPST destacará os dadores anónimos e dedicados que efetuaram muitas dádivas ao longo da vida; e também as figuras públicas que dão sangue e promovem a causa da dádiva de sangue, de forma voluntária e altruísta.

Neste sentido e pela primeira vez, o IPST formaliza a figura do Mensageiro da Dádiva. A estes rostos conhecidos de todos portugueses foi solicitado que divulgassem através dos seus meios oficiais e redes sociais, uma mensagem de promoção à dádiva de sangue junto da comunidade. O IPST irá partilhar e divulgar estas mensagens nos seus meios oficiais.

Face ao envelhecimento da população, é essencial o rejuvenescimento do painel de dadores de sangue, sendo muito importante o testemunho dos que já são dadores para conquistar novos dadores. O IPST está a trabalhar para que este conjunto de ações/esforços virtuais tenham um resultado muito positivo e real. A dádiva de sangue é uma causa de todos nós, graças a este gesto solidário, são salvas diariamente muitas vidas nos Hospitais portugueses.