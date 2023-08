Dino Parque recebe fósseis do mais antigo dinossauro da Europa com 200 milhões de anos

Portugal irá receber pela primeira vez o mais antigo dinossauro da Europa e um dos mais antigos do mundo. São mais de uma centena de fósseis originais de Plateosaurus, que vão estar pela primeira vez em território nacional, provenientes da Suíça, para serem estudados e preparados no laboratório do Dino Parque Lourinhã. Os visitantes poderão acompanhar esse trabalho científico em tempo real. Será uma rara, mas também extraordinária oportunidade de compreender a vida e o tempo destes dinossauros.





O Plateosaurus é um dos primeiros dinossauros da Europa, com mais de 200 milhões de anos, e que viveu no período Triássico na Europa Central, Alemanha e Suíça. Considerado um antepassado dos saurópodes, os dinossauros gigantes de cauda e pescoço compridos, que aparecem mais tarde, no Jurássico, e cujos fósseis são tão abundantes na Lourinhã. O Plateosaurus tinha um tamanho que variava entre os cinco e os oito metros com exemplares maiores que poderiam atingir os 10 metros.





A vinda destes fósseis para o Dino Parque da Lourinhã é a prova da crescente aplicação de recursos financeiros e humanos da parte do parque, um contributo importante para o desenvolvimento e a afirmação da ciência, em concreto da paleontologia portuguesa no Mundo.





Segundo Simão Mateus, Diretor Científico do Dino Parque Lourinhã: "Este é um projeto que traz a Portugal fósseis únicos e esperamos contar com os nossos voluntários e alunos de mestrado. Queremos que a comunidade nos ajude a preparar os fósseis, a montá-los numa exposição e, ainda, contribuir para fazer novas formas de Paleoarte".





O laboratório do Dino Parque permite que os visitantes possam ver o trabalho dos paleontólogos ao vivo, no local onde estes são preparados e estudados. Este processo de investigação deverá demorar até dois anos para dar resultados, altura em que será montada uma exposição inédita destes fósseis em Portugal.





O Dino Parque Lourinhã, fruto do seu trabalho no âmbito da paleontologia, tem desenvolvido projetos de colaboração com várias instituições nacionais e internacionais, desde museus, parques de dinossauros estrangeiros e universidades. Neste projeto específico estarão representados Frick Saurier Museum (Suiça), o Dino Park Münchehagen (Alemanha), o GEAL- Museu da Lourinhã, a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Aveiro.





É ainda de salientar que o Dino Parque da Lourinhã já recebeu 1.150.000 visitantes desde a sua abertura.





Sendo a maior exposição temática ao ar livre da Europa, com 10 hectares, o Dino Parque Lourinhã é composto por seis percursos diferentes que permitem aos visitantes observar quase 200 modelos de espécies de dinossauros à escala real, bem como animais que habitaram o Planeta Terra há 450 milhões de anos.





Reconhecido com diferentes prémios, entre eles o Prémio 5 Estrelas Regiões na categoria Parques Temáticos pelo 5º ano consecutivo, e a distinção dos Travellers Choice Awards da Trip Advisor pelo 3º ano consecutivo, foi finalista do Prémio Nacional de Turismo (PNT) em 2022, na categoria Turismo Sustentável, e recentemente vencedor do Prémio Melhor Parque Temático 2022 na 1ª edição dos Odisseias Awards.