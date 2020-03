DL Produtos Alimentares

Enquanto distribuidores de produtos alimentares podemos continuar a funcionar.

Cumprindo todas as recomendações de higiene e segurança exigidas pelas autoridades, vimos recordar que continuamos a entregar produtos de qualidade no conforto do vosso domicílio.

Fique em casa! Juntos venceremos!