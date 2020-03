Dolores Aveiro apresenta Desconto = Idade em euros com MultiOpticas

A MultiOpticas relança a mítica campanha "Desconto Igual à Idade" e desta vez a protagonista é a nova cara da marca 2020. Dona Dolores apresenta a nova promoção desconto = idade em euros em todos os óculos graduados e se forem progressivos é duplicado o valor da idade.





A campanha da MultiOpticas com maior notoriedade e a mais reconhecida pelo público português vai estar presente em TV e rádio.





Promovendo também a poupança das famílias, a MultiOpticas mantém-se fiel à sua missão de cuidar da visão dos portugueses, continuando com consultas visuais gratuitas.





O compromisso da marca para com os consumidores tem tido o seu reconhecimento, já que foi eleita, recentemente, "Marca de Confiança" pelo 8º ano consecutivo, "Escolha do Consumidor" e "Escolha Sénior" pelos 7º e 6º ano respetivamente, selos que conquista desde que o setor ótico é avaliado, destacando-a claramente para uma posição de assumida liderança no setor.



A MultiOpticas faz parte do grupo GrandVision, com uma rede de 200 lojas em Portugal, incluindo a sua loja online.