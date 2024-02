É oficial. A iServices já está no Forum Madeira

A iServices, marca líder de mercado em reparação de smartphones e tablets, reforça a sua presença na ilha da Madeira com a abertura de uma nova loja no Forum Madeira, no piso 0, para oferecer os serviços da marca à população madeirense. A marca já está presente com uma loja na Rua dos Tanoeiros e no Madeira Shopping.

A iServices inaugura novo espaço no Forum Madeira, projetado para proporcionar uma experiência de compra aos habitantes locais. O Fórum Madeira foi escolhido estrategicamente devido à sua acessibilidade, tornando-o uma escolha conveniente para aqueles que procuram serviços de reparação de alta qualidade.

O CEO e Fundador da iServices, Bruno Borges, salienta que "A abertura de novas lojas faz parte da estratégia da iServices, para alargar, cada vez mais, a sua presença física em todo o território nacional. O nosso objetivo é a criação, de forma crescente e abrangente, de uma maior proximidade com todos os nossos clientes em todo o país, o que nos permitirá continuar a crescer a um ritmo superior a dois dígitos ao ano, tal como temos vindo a observar até aqui".

Para assinalar a inauguração do novo espaço, a iServices oferece aos visitantes um kit degustativo regional composto por um pote de mel, um bolo de mel e duas broas de mel com benefícios nutricionais e terapêuticos.

Para além dos serviços de reparação multimarca para smartphones, computadores, tablets e smartwatches, o novo espaço apresenta uma oportunidade única para explorar uma ampla gama de dispositivos recondicionados da Apple ou Samsung, todos com uma garantia estendida de 36 meses. Além disso, oferece uma extensa coleção de gadgets e acessórios novos da marca iS, proporcionando aos clientes uma experiência completa e abrangente no mundo da tecnologia.