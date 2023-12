E se este Natal houvesse Doçura a dobrar em Campo de Ourique??

Para tornar o Natal mais completo e acolhedor a Gelatopia – Gelados de Sonho e o Pão da Vila uniram as suas mais saborosas criações e estarão juntos, até Janeiro em Campo de Ourique, para oferecer ao Bairro o melhor dos seus dois saborosos mundos.

Acreditamos que a união de esforços e a construção de caminhos em parceria contribui para Marcas mais sólidas, é assim que com redobrado gosto a Gelatopia se junta ao Pão da Vila para trazer mais calor e muito mais Sabor a este Natal.

Directamente da Ericeira para Campo de Ourique vão chegar diariamente os reconhecidos Doces de Natal e a maravilhosa Pastelaria Tradicional do Pão da Vila, para saborear, repetir e encomendar para a noite de Natal.

Uma Parceria que estamos certos fará as delícias do Bairro, e o nosso Gelato – esse, poderá sempre ser adquirido em formato Take Away para partilhar, nesta época, com os que mais ama!

Que seja o primeiro de muitos Natais, juntos

Esperamos por Si, mesmo em frente ao Jardim da Parada em Campo de Ourique.