Um local seguro para acolher todos e as principais novidades do mercado nacional, em termos de mobilidade híbrida e elétrica, marcam a próxima edição do Ecar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, que vai abrir as portas do antigo Centro de Recolha da Carris do Arco do Cego, já amanhã, sexta-feira dia 28 às 10.00 horas. Um dos pontos altos do programa do primeiro dia do Ecar Show, vai acontecer às 15,00 horas, quando no stand da Galp, os responsáveis pela área de mobilidade elétrica, Rui Vieira, e da Inovação, Ana Casaca, vão estar presentes para uma apresentação da tecnologia V2G e para um balanço ao projeto piloto em curso nos Açores.





Durante todo o dia, e restantes, pois o Ecar Show prolonga-se até Domingo, vão estar patentes 35 marcas, todas dedicadas à mobilidade descarbonizada, sendo que várias apostam no Ecar Show - Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, para apresentarem as principais novidades do mercado, algumas que são estreias absolutas no mercado. Conheça a lista de marcas presentes e as novidades que vão ser apresentadas: · Audi - e-tron GT e Q4 e-tron · BMW – iX3 · Citroen – AMI · Cupra - Formentor 1.4 e-hybrid DSG S&S · Dacia - Spring Electric · DS · Empark · Galp – V2G · Inovem · Jaguar ECAR SHOW 2021 1 · Kia · Lexus · Mazda · Mercedes-Benz - EQA · Mini · Mitsubishi - Eclipse Cross PHEV · Nissan · NRG · Opel – Mokka-e · Peugeot - 508 SW PSE · Prio · PSEM · Qstore · Renault · Seat - Leon 1.4 ehybrid 204CV · Skoda – Enyaq iV · Smart · Speed · Suzuki · Tesla · Toyota · Uve · Volvo - XC40 Recharge · VolksWagen – ID.4 · Volte Mais uma vez a segurança foi uma das principais preocupações da Zest – Marketing e Eventos, organizadores do Ecar Show. Está implementado um esquema de segurança para responder inteiramente às contingências motivadas pela COVID-19, sendo os pontos mais notórios para o público, a separação de percursos, o controlo do número de entradas, a medida de temperatura e o próprio espaço, bastante aberto e arejado.





O Ecar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, vai estar de portas abertas de sexta-feira, dia 28 de Maio, até domingo, dia 30, das 10.00 às 20.00 horas e tem o ECAR SHOW 2021 2 apoio de Galp, como "main sponsor", dos hotéis Vila Galé e o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa.