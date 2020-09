A segunda edição do Ecar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico promete uma visão abrangente e alargada do mercado da mobilidade descarbonizada; devolver um espaço carismático à cidade – a antiga recolha da Carris do Arco do Cego – e pautar-se pela segurança.

Com três dezenas de marcas presentes, o Ecar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, é um espelho do mercado, desde os carregadores aos barcos e automóveis, cujas marcas anunciam novidades.

O Ecar Show pretende responder às necessidades de informação do público, que busca respostas para o novo paradigma da mobilidade, tema que está cada vez mais na ordem do dia e no centro das preocupações dos cidadãos e dos responsáveis pela organização dos territórios.

"A adesão dos expositores é óptima, o que reflecte a confiança que as marcas depositam no Salão. A primeira edição, que se realizou em 2019, teve uma adesão de expositores e de público, que excedeu as expectativas e por isso esperamos que em 2020, apesar de este não ser um ano normal, seja ainda melhor." Afirmou José Oliveira, o diretor do certame.

Estação da Carris do Arco do Cego

"Entendemos que estamos a devolver à cidade um espaço que faz parte da história desta mesma a cidade. Aqui era o espaço de recolha de um meio de transporte com emissões zero, completamente central, de fácil acesso e próximo do (Instituto Superior) Técnico, onde reside um público a que este tema é próximo. Por isso, mudamos para este espaço e estamos com grandes expectativas em redor da realização do segundo Ecar Show. Entendemos ainda que reinventar e reutilizar, sejam espaços ou produtos, é também uma forma de garantir a sustentabilidade ambiental." Rematou o diretor do evento.

720, 726, 738, Chegar ao Arco do Cego é muito fácil. O local está servido pela estação de Metro do Saldanha, onde se cruzam as linhas Vermelha e Amarela, e pelos autocarros números 716 742 . Além disso é também um local de fácil estacionamento, com vários parques nas redondezas.

Segurança

O Ecar Show implementou todo um plano de contingência, para responder às necessidades criadas pela atua situação pandémica, permitindo assim ao público usufruir de um espaço seguro, que vai cumprir todas as regras necessárias para a realização deste tipo de eventos. Obrigatoriedade do uso da máscara, existência de dispensadores de gel desinfectante, medição de temperatura corporal, local para isolamento de eventuais casos suspeitos e o balcão de check-in no exterior e isolado, são alguns dos pontos que vão ser implementados e facilmente visíveis.

O plano de contingência pode ser consultado em: http://www.ecarshow.pt/contingencia.php

As principais novidades e destaques do mercado nacional

Entre os destaques, realce-se a Mazda com o MX-30. Na Volkswagen o realce é para o ID.3. O Honda E, é a estrela da marca japonesa, enquanto a Renault coloca o Captur Megane Hybrid na ribalta, a Volvo faz o mesmo com o XC 40 T5 Plug-in; o Corsa-e tem destaque na Opel e o S-Cross na Suzuki. Por fim, ainda sem sair do tema das novidades, o Kia XCeed PHEV, que está ainda em fase de lançamento no mercado.

Mantendo o tema das novidades, realce para a Galp que durante o salão vai ter patente o novo sistema de carregamento portátil de veículos elétricos. Trata-se de um "projeto piloto que permite aos condutores de veículos elétricos recarregarem as baterias dos seus automóveis através de um powerbank móvel, solução técnica que foi desenvolvida pela startup portuguesa AddVolt" segundo comunicado da marca. A Galp mantém-se desta forma na vanguarda dos sistemas ligados à mobilidade descarbonizada e às necessidades dos seus utilizadores.

Além destas novidades, realcem-se ainda as participações especiais do PSEM (Projeto de Sustentabilidade e Energética Móvel), bem como o Técnico Solar Boat, uma embarcação movida exclusivamente a energia solar.

Marcas presentes:

Audi

BMW

Citroen

DS

EV Chargers

EVCE

GALP

Honda

Hyundai

Jaguar

KIA

Land Rover

Mazda

Mercedes

MINI

Nissan

NRG Kick

OK! Teleseguros

Opel

Peugeot

Qstore

Smart

Suzuki

UVE

Renault

Volkswagen

Volvo

A Galp é o "main sponsor" do evento, que tem ainda os Hotéis Vila Galé e a OK! Teleseguros como hotéis e seguradora oficiais do evento. O apoio institucional é da Câmara Municipal de Lisboa.