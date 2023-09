Ecology Day é celebrado na Pateira de Frosso

O Centro de Interpretação da Pateira de Frossos, em Albergaria-a-Velha, vai celebrar o Ecology Day no dia 16 de setembro, sábado, com um passeio interpretativo botânico.





A atividade tem início às 9h30, no Parque de Lazer da Boca do Carreiro e é de participação gratuita, mediante a inscrição prévia.





Com 145 espécies identificadas, a Pateira de Frossos destaca-se pela sua grande diversidade e valor ecológico. Neste passeio interpretativo, orientado por um biólogo, as pessoas participantes poderão conhecer mais sobre a vegetação presente na Pateira de Frossos, inclusive algumas espécies de caráter medicinal como a erva-dos-sete-riscos, o poejo e sabugueiro.





O Ecology Day é celebrado de 14 a 16 de setembro e visa aproximar a Ecologia e os ecólogos da sociedade, rumo à construção de um desenvolvimento humano mais sustentável. A data surgiu após a celebração do 150.º aniversário da Ecologia em 2016, assinalado com uma mesa redonda no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Desde 2017 que a promoção deste dia está a cargo da SPECO - Sociedade Portuguesa de Ecologia, em associação com a Federação Europeia de Ecologia (EEF). A SPECO tem-se dedicado ao lançamento anual da iniciativa que, em Portugal, conta com o Alto-Patrocínio da Comissão Nacional da UNESCO.