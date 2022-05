Edição de 2022 da Feira de Março “foi um grande êxito”

No momento de realizar o balanço da 586.ª Edição da Feira de Março, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA), pelas palavras do seu Presidente, Ribau Esteves, conclui que "a edição de 2022 foi um grande êxito, superando as expectativas a todos os níveis. Ficará por certo para a história secular deste evento, como uma das melhores edições de sempre, no que respeita ao número de visitantes e à dimensão financeira das operações concretizadas".





Ao longo dos 32 dias em que se realizou, a Feira de Março trouxe ao Parque de Feiras e Exposições milhares de visitantes, com afluência significativa em todos os dias da semana, nomeadamente nos períodos de fim de tarde, o que permitiu a obtenção de volumes de negócio históricos em todos os setores de atividade presentes.





Em termos de lotação, estima-se que cerca de 750.000 visitantes passaram pela Edição 2022 do certame, batendo o recorde de visitantes dos últimos oito anos. O dia do concerto de Plutónio foi o segundo, de sempre, com mais participação (20.500 pessoas), sendo apenas superado pelo concerto de McKevinho no ano de 2018.





Note-se que a Câmara de Aveiro proporcionou um desconto na participação de 50% a todos os feirantes e empresas presentes, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica/ Operação Anti Covid-19 (PAAASE) da CMA, com o objetivo de compensar os empresários pela não realização da Feira em 2020 e 2021.





Contributo do tecido Associativo Municipal





O Presidente da Câmara de Aveiro destacou também o envolvimento das Associações do Município, com "um agradecimento especial, pela sua participação e programa de animação que cativou principalmente os mais novos", que bateram também o recorde de receitas de angariação de fundos. "A Feira de Março é também um espaço singular para o trabalho de divulgação e para o trabalho comunitário e cultural do Município, pela ação das Associações e que muito valorizamos", concluiu, Ribau Esteves.





Viana do Castelo marcou presença





A presença da Câmara Municipal de Viana do Castelo no foyer do edifício principal do Parque de Exposições de Aveiro, com a apresentação e promoção da Romaria em Honra de Nossa Senhora da Agonia, foi outra das novidades deste ano, numa ação concertada e de cooperação entre Municípios, promovendo o turismo e as tradições nacionais, numa ação, que teve também como fim, o contributo à retoma da atividade social e económica, nesta fase menos intensa da pandemia de Covid-19.





"A CMA agradece a todos os envolvidos o trabalho de equipa realizado na Edição 2022 da Feira de Março, nomeadamente aos visitantes, expositores, patrocinadores, parceiros, artistas e fornecedores, que permitiram que o regresso do evento se pudesse tornar num grande sucesso".