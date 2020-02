El Corte Inglés inundado de cor para antecipar a Primavera

Sob o mote #MaisCor, o El Corte Inglés cria esta iniciativa que iluminará, por fora e por dentro, as suas lojas em Portugal e Espanha, com uma paleta cromática composta por 6 tons. A iniciativa inclui montras coloridas, fachadas iluminadas, espaços "instagramáveis", pop-ups com uma selecção de marcas e produtos exclusivos e desenhados para a ocasião.





De 17 de Fevereiro a 15 de Março, o El Corte Inglés transforma-se: as cores ganham vida e traduzem-se em sensações. Uma iniciativa que promete diversão e surpreende com uma proposta com cerca de 7.000 referências cheias de cores fortes.





O El Corte Inglés assenta a sua campanha em seis tons da vasta gama de Pantone. Essas seis cores vestem as lojas com cerca 56.000 esferas e mais de 20.000 metros de carpetes coloridas que guiam os clientes através deste mapa cromático e experimental, desde montras de lojas, escadas, áreas de acesso, corredores, janelas pop-up a partir do Box Color. Um universo inteiro de cores que tornará instagramável cada canto dos das lojas El Corte Inglés.