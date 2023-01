Em Óbidos, o Dia de Reis celebra-se com um concerto de violinos numa biblioteca... inesperada

A marcar o fim da quadra natalícia, Óbidos resgatou a tradição com um concerto de Reis oferecido pela Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau que depois de Lisboa, Porto, Gaia, Aveiro e Cascais, chegou à vila medieval em dezembro de 2022, num espaço com inspiração bibliográfica e um sabor autenticamente português.

Com a presença de muitos convidados, a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Óbidos, Margarida Reis, e o Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, enalteceram o desafio que este novo espaço constitui para "afirmar Óbidos no circuito do futuro, tornando a região cada vez mais atrativa e contribuindo para qualificar a experiência de quem visita esta vila histórica, enquanto aumenta a qualidade de vida dos habitantes locais".

O Dia de Reis foi assinalado pelo som das cordas dos violinos que ecoaram pela vila em temas tão variados como Viva la Vida, dos Coldplay, Prelúdio - Suite Gulliver, de G. Telemann ou Amar pelos dois, de Salvador Sobral, entre muitos outros, oferecendo um concerto gratuito a todos quantos visitaram o espaço.

Uma experiência portuguesa engalanada de cor, livros, música e uma iguaria única

Integrando a rede de Cidades Criativas da Literatura da Unesco desde 2015, Óbidos mantém o romantismo por entre ruas emuralhadas e livros – muitos livros! – a que se juntam agora os violinos, a agigantar a cultura que se respira na vila, um pouco por todo o lado.

O Pastel de Bacalhau com Queijo Serra da Estrela DOP é rei neste novo espaço, fazendo-se acompanhar pela nobreza de um licor de Ginja d Óbidos ou de um Vinho do Porto Branco. Mas a experiência vai além da iguaria: são mais de mil, os livros que se enfileiram numa estante à entrada da Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, de tom vermelho envelhecido. No teto, uma homenagem aos pastores da Serra da Estrela, a lembrar a origem de um dos mais antigos e prodigiosos queijos do mundo que aqui se junta ao tão tradicional pastel de bacalhau.

Concertos gratuitos de violino, durante todo o ano

A estimular a criatividade, a música dos violinos oferece uma perspetiva privilegiada sobre o mundo interpretado através das memórias. Música clássica, sim, mas também temas inesperados para as cordas deste instrumento: Abba, Queen, Beatles, Coldplay, Bilie Eilish, Missão Impossível ou Indiana Jones são algumas das melodias que a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau de Óbidos oferece ao longo de todo o ano, todos os dias.

Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau

Rua Direita, 119, Óbidos

Horário: Todos os dias das 11h00 às 19h00