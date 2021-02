Emagrecer em casa, sim: os packs da YES!diet chegaram ao Uber Eats

O confinamento lançou-nos para uma nova realidade e, com ele, trouxe vários desafios. Um não menos importante é o de manter uma alimentação saudável e equilibrada dentro de quatro paredes. A pergunta mantém-se: com o frigorífico a uma divisão de distância, como manter a disciplina? A YES!diet, um exclusivo Well’s, tem a resposta: packs a pensar nos breaks diários disponíveis no Uber Eats e consultas online gratuitas até 31 de março, uma parceria vencedora.

Seja para voltar à forma antiga ou para resistir à tentação de tomar a despensa de assalto durante o isolamento, os cinco packs YES!diet com produtos low-carb e alto teor de proteína são complementares a uma dieta equilibrada e saudável, ideias para as pequenas pausas entre refeições. Todos foram pensados de forma a assegurar uma semana inteira de breaks.

Há packs de snacks proteicos – Guilty Pleasure, Healthy Snacking e Movie Night – com poucas calorias; de pequeno-almoço – Light Breakfast – para manter e controlar o apetite ao longo do dia; e de almoço completo – Lunch Express – para os dias de trabalho mais caóticos. A somar, as consultas online passam a ser gratuitas no mesmo período.

Disponíveis para entrega em casa através do Uber Eats, os packs podem ser encomendados com 15% de desconto imediato com a facilidade com que se pede uma pizza ou uma pasta decadente.

A YES!diet é um exclusivo da Well’s para perda de peso com um protocolo desenvolvido por um nutricionista que inclui acompanhamento personalizado, alimentação real e prática, e resultados garantidos – tudo isto sem perder a carteira ou afetar a rotina.