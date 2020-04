Encomendas Online de vinhos Mundus da Adega da Vermelha

Com o evoluir da situação epidémica do surto viral COVID-19 em Portugal, o sector dos vinhos preparou-se prontamente e implementou todas as regras preventivas de confinamento indicadas pela DGS.

Sendo uma empresa de sector primário, a Adega Cooperativa da Vermelha, continua a sua produção, com as devidas medidas de protecção implementadas.

Para fazer chegar os seus produtos de uma forma comoda aos seus consumidores, a empresa iniciou uma campanha online com oferta dos portes de envio durante o estado de emergência nacional.



A oferta é válida para compras na loja online (www.vermelhawineshop.pt), para todas as encomendas superiores a 20€ bastando selecionar a opção "Quarentena #Covid-19".