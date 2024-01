Enoturismo – descobrir o ‘terroir’ do Alvarinho com as experiências da PROVAM

Em Abril de 2023, a PROVAM (Produtores de vinhos Alvarinho de Monção) iniciou uma nova aventura no mundo do Enoturismo. O "Berço do Alvarinho", Monção e Melgaço, destaca-se pela singularidade e autenticidade dos seus vinhos. Às condições únicas do seu ‘terroir’ alia-se a arte de bem receber, a autenticidade das suas gentes que, com muito louvor e orgulho, não se esquece das suas origens. A curiosidade sobre a região é notória e o número de turistas aumenta cada dia, procurando a diversidade gastronómica, cultural e vínica que este território, banhado pelo rio Minho, oferece.





De acordo com Francisca Danho, gestora do projeto de enoturismo da PROVAM, ‘’disponibilizamos um portfólio muito alargado de experiências únicas para que toda a família leve para casa um pouco de nós! Um dos nossos objetivos é ajustar a oferta enoturística de maneira a proporcionar a melhor experiência para todos."





Dentro destas ofertas incluem-se provas de vinhos, visitas à vinha e adega, workshops que incluem tradições locais, provas sensoriais, passeios culturais, pic-nics na vinha ou nas margens do belo rio Mouro, afluente do rio Minho, enfim... enoturismo para todos!!!





Visite a PROVAM e encante-se com todas as opções que tem disponíveis para si!





Para mais informações contacte enoturismo@provam.com