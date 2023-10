Entre numa nova era automóvel: conheça a Carby

Lançada ao mercado no início de 2023, a Carby está a marcar um novo período no setor automóvel em Portugal. A marca de retalho do Grupo JAP representa 16 insígnias do setor, estando presente de Norte a Sul do país em mais de 60 pontos. Uma presença física complementada por uma aposta sólida no digital, implementando soluções que facilitam a vida do cliente, quer na aquisição, quer na manutenção automóvel. Confiança e qualidade: as bases para a satisfação do cliente.





Criar relações sólidas e duradouras, assentes em princípios basilares como a integridade, honestidade e transparência, é e será sempre o modus operandi da marca. Por isso, a Carby assina com o slogan "Movidos por si", indo ao encontro da sua missão: proporcionar ao cliente uma experiência automóvel única, para que o mesmo só tenha de fazer uma coisa: desfrutar da viagem.





Entre a mobilidade elétrica, partilhada e outras soluções em desenvolvimento, há, de facto, muitos desafios pela frente. A Carby trabalha para liderar essa nova era do retalho automóvel, implementando serviços inovadores sempre com um foco em mente: melhorar a vida de todos. Do cliente, da equipa e das comunidades que a rodeiam.





Olhar para o futuro com um papel ativo no presente A sustentabilidade é um dos core values da Carby, que entende este valor tanto do ponto vista ambiental, como social.

Desde a sua criação tem apoiado várias iniciat

ivas como a doação de uma viatura a uma IPSS de Celorico de Basto; a doação de uma viatura à CASA Amiga de Paredes; o apoio ao projeto "Vela Solidária" no Algarve, tornando a modalidade mais inclusiva para todas as crianças; a organização da 1ª Concentração Nacional Volkswagen ID. 100% elétrica, com o valor das inscrições a reverterem na sua totalidade para a Associação Coração JAP; a ação de limpeza na praia de Cruz Quebrada, em Oeiras.

Carby representa 16 marcas do setor automóvel e está presente em mais 60 pontos de venda e assistência no país Nova marca resulta da união estratégica dos concessionários do Grupo JAP e do Grupo Entreposto. Está presente de Norte a Sul do país em mais de 60 pontos de venda e assistência. É representante oficial e reparador autorizado das seguintes marcas: Abarth, Audi, Citroën, Dacia, Fiat, Fuso, Jeep, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SEAT, Škoda e Volkswagen. Comercializa uma ampla gama de viaturas novas e usadas certificadas, dispondo de todos os serviços após-venda, tais como oficina, colisão e peças, bem como outros serviços essenciais para agilizar a aquisição e manutenção automóvel.