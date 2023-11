Escola Internacional de Torres Vedras com novos serviços e curricula

Com três percursos educativos, currículo nacional, currículo de Cambridge e Dual Diploma com USA e uma oferta desde o berçário ao 12.º ano a Escola Internacional de Torres Vedras e arrancou este ano com duas novas valências o Berçário e o Curriculum de Cambridge.

A Escola Internacional de Torres Vedras (EITV), uma instituição de ensino de referência com quase duas décadas de existência, anuncia que alargou a sua oferta de serviços, com a abertura da valência de berçário, bem como a sua nova oferta internacional do Currículo de Cambridge.

A EITV evolui assim com base na sua experiência na formação internacional certificada, tendo sido a primeira instituição em Portugal autorizada a promover o "Dual Diploma" enquanto parceiro reconhecido "American High School" pela "Academica International Studies", a maior organização educativa norte-americana.

Com quase duas décadas de existência, a Escola Internacional de Torres Vedras assume-se como uma referência de ensino na Zona Oeste pela formação diferenciada que oferece. Com um currículo diversificado, que inclui não só o currículo nacional, podendo este ser complementado com o USA Dual Diploma, mas também o currículo de Cambridge, a EITV proporciona assim aos seus alunos uma formação reconhecida a nível mundial. Paralelamente com um foco especial nos idiomas, a escola oferece formação certificada em inglês, espanhol e francês, iniciando o ensino de inglês a partir dos 3 anos de idade.

Para Eduardo Castro, diretor da Escola Internacional de Torres Vedras, "a nossa escola é atualmente uma das melhores opções a nível educacional, não só da Zona Oeste mas também da Grande Lisboa. Com uma ampla rede de transportes, um ensino de qualidade, infraestruturas modernas, tecnologias inovadoras e um ambiente multicultural, a EITV oferece aos seus alunos uma educação de excelência, preparando-os para os desafios do mundo globalizado, incerto imprevisível onde a única constante é a mudança".

Localizada a apenas 40 minutos de Lisboa, num ambiente privilegiado, rodeada por 35.000m2 de espaços verdes e ar puro, a Escola Internacional de Torres Vedras com 10.000m2 de edificado, conta atualmente com 425 alunos, 65 dos quais seguem o currículo Cambridge. Com mais de 20 nacionalidades presentes, o que potencia um ambiente multicultural e enriquecedor, a escola procura promover a criatividade e o talento dos seus alunos através de atividades ligadas ao desporto (Padel, Futebol, Futsal e Corta-mato) e às artes, Academia de Música (onde cerca de 60 alunos aprendem os mais variados instrumentos), pintura, teatro e dança.