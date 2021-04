Espaço Casa abre nova loja em Santarém

A Espaço Casa Santarém terá uma superfície comercial de 1500m², sendo a primeira loja da marca na cidade de Santarém. Com esta abertura o Espaço Casa cria 12 novos postos de trabalho. A nova loja abre portas com a Campanha de Cortinados e Campanha Jardins onde não vão faltar novidades para esta Primavera com descontos até 60%. Mobiliário de exterior, decorações em fibras naturais, têxteis com cores primaveris são algumas das novidades que pode encontrar na nova loja.



Andreia Grave, Diretora de Marketing e Comunicação da Espaço Casa, refere "com esta nova loja reforçamos a nossa presença no distrito de Santarém. Embora já existissem duas lojas no distrito de Santarém (Abrantes e Torres Novas) tínhamos necessidade de marcar presença também no centro da cidade." A Espaço Casa dá assim continuidade à sua estratégia de expansão da rede de lojas nacional, contando agora com 54 lojas em Portugal, 27 em Espanha e 8 em Angola. Há um ano que a Espaço Casa deu início à modernização das suas lojas, tendo já remodelado 16 lojas com o novo conceito.

Espaço Casa Santarém

Morada: Santarém Retail Park - Quinta das Cegonhas, Lj F1, 2000-471 Santarém

Horário: Segunda a sexta-feira das 10h00 às 20h00 | Fins de semana e feriados das 09h00 às 13h00