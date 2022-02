Está de regresso o 30º Festival do Sável e da Lampreia

A 30ª edição do "Festival do Sável e da Lampreia", promovida pelo Município de Gondomar, regressa este ano entre os dias 25 de fevereiro a 3 de abril de 2022, depois da interrupção em 2021, devido ao contexto pandémico.

A gastronomia é hoje um dos principais produtos turísticos de Gondomar fomentado pela realização contínua de festivais gastronómicos que gozam de um elevado reconhecimento público, mas também pela utilização de produtos de excelência e à mestria culinária aprimorada ao longo de gerações.

Este ano, muito particularmente, o certame dedicado às duas espécies mais emblemáticas do rio Douro - o Sável e a Lampreia - tem como objetivos contribuir para a retoma da economia, apoiar a restauração local e valorizar a gastronomia genuína do território.

De 25 de fevereiro a 3 de abril de 2022, os pratos mais tradicionais e os mais inovadores vão brilhar nas ementas dos dezassete restaurantes aderentes, os quais podem ser consultados aqui

Na Sessão de Esclarecimento sobre as condições de participação no Concurso Gastronómico do 30º Festival do Sável e da Lampreia, o Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco Martins, dirigiu-se aos profissionais de restauração presentes realçando que "o nosso desejo é que este 30º Festival seja de grande sucesso, onde todos possam não só competir, ganhar prémios, mas sobretudo retomar à atividade normal.".

O Chef Hélio Loureiro, que preside novamente o júri do Concurso Gastronómico, desafiou os presentes a "acrescentar algo mais à tradição" e "não ter receio de colocar a concurso pratos inovadores e fora da caixa". Já o Chef Tony Salgado que - juntamente com o crítico gastronómico Fernando Melo -, compõe a mesa de jurados, deixou também alguns conselhos aos presentes, por forma a "criarem e recriarem novos pratos dirigidos a públicos-alvo distintos".