Estamos Aqui! Há 158 anos que estamos aqui

A última década foi marcada por exigentes desafios humanitários. A pandemia COVID-19 acarretou desafios económico sociais, aprofundando ainda mais as desigualdades sociais, com milhares de idosos isolados em Portugal privados do acesso a bens de primeira necessidade; os conflitos na Ucrânia que impactam o mundo através da exposição direta ao sofrimento humano e promovem a subida da inflação, que veio fragilizar as famílias e colocá-las mais próximas do limiar da pobreza e; as catástrofes naturais, cada vez mais comuns devido às alterações climáticas, que deixam rasto de caos e sofrimento em comunidades inteiras, como aconteceu, recentemente, na Turquia e na Síria.

Só no ano de 2022, mais de 50 mil famílias encontraram na Cruz Vermelha Portuguesa, a esperança de uma vida melhor; foram realizados mais de 11 mil atendimentos a Vítimas de Violência Doméstica ; apoiados cerca de 5 mil idosos, 2 mil crianças, mais de 640 refugiados encontraram uma nova rota de esperança e foram Restabelecidos Laços a 5 famílias.

poema "Estou Aqui" que reflete, de forma distinta, as áreas de intervenção da Instituição e a sua essência, refletida desde 1865, data da sua fundação em Portugal. Inserido na comemoração do 158º aniversário da Cruz Vermelha Portuguesa lançamos oque reflete, de forma distinta, as áreas de intervenção da Instituição e a sua essência, refletida desde 1865, data da sua fundação em Portugal.

"A história da humanidade está diretamente relacionada com os últimos 158 anos de Cruz Vermelha em Portugal. Continuamos investidos na promoção de respostas aos mais vulneráveis e na incansável luta por um mundo mais justo. Estamos a viver tempos difíceis e somos expostos, cada vez com mais frequência, ao sofrimento humano que entra pelos ecrãs e se instala nas nossas rotinas. Não podemos ficar indiferentes face a tudo o que está a acontecer à nossa volta. Vamos trabalhar porque juntos, trilharemos mais caminho e mobilizaremos o Poder da Humanidade. "partilha Ana Jorge, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.