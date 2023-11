Estarreja abre as portas do Natalim

Está quase tudo pronto para a abertura do programa de animação "Natalim – Um mundo de sonhos que não tem fim", marcada para dia 1 de dezembro, sexta-feira, às 17h00, na Praça Francisco Barbosa, palco central deste evento.





No primeiro dia de dezembro, a partir das 17h, são inauguradas as iluminações e toda a decoração natalícia, atua o Coro de Natal com a presença de dezenas de alunos das AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular e assiste-se à tão aguardada "Chegada do Pai Natal". A programação natalícia continuará até dia 23 de dezembro, com oficinas, mercadinho, espetáculos, jogos, animação de rua, comboio de Natal e campanhas solidárias.





A magia das luzes de Natal, destacando-se a já tradicional Árvore de Natal gigante na Praça da Cidade, as vozes de pequenos cantores e a decoração do espaço público dão início ao Natalim.





Ao promover este "mundo de sonhos que não tem fim", a Câmara Municipal de Estarreja valoriza o seu território e o comércio local, também em parceria com a SEMA – Associação Empresarial, dinamizando o centro da cidade e proporcionando diversas iniciativas pensadas para toda a família. Nesta programação, também os agentes locais assumem um papel fundamental. E ao longo do mês, as crianças podem entregar a carta com os seus pedidos no marco de correio disponível na Casinha do Pai Natal.





Caminhada solidária a favor das crianças internadas no IPO



As causas sociais estão sempre presentes no Natalim. Entre as campanhas em curso, neste primeiro fim de semana, o destaque vai para a Caminhada Solidária, no domingo, com concentração às 10h, na Praça Francisco Barbosa, e dirigida a todas a pessoas de todas as idades e condição física. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas através deste link



As causas sociais estão sempre presentes no Natalim. Entre as campanhas em curso, neste primeiro fim de semana, o destaque vai para a Caminhada Solidária, no domingo, com concentração às 10h, na Praça Francisco Barbosa, e dirigida a todas a pessoas de todas as idades e condição física. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas através deste link bit.ly/NATALIM_caminhadasolidaria

A iniciativa da Câmara Municipal e do Grupo de Voluntariado Comunitário de Estarreja da Liga Portuguesa Contra o Cancro, não só sensibiliza a população para a adoção de estilos de vida saudáveis, como forma de prevenção do cancro, como tem o objetivo de recolher brinquedos novos destinados a crianças em tratamentos no IPO. Pode contribuir deixando o seu donativo na Biblioteca, Complexo de Desporto ou nos Paços do Concelho.