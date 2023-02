Estarreja mostra o maior Carnaval Infantil de sempre

Autarquia de Estarreja vai apoiar as instituições presentes no desfile com subsídio de participação que vai atingir o montante global de 30 mil euros. Numa deliberação aprovada por unanimidade, a cada grupo presente no desfile será atribuído um valor de 15€ por participante; 150€ por carro alegórico; e 125€ pelo sistema de som do carro alegórico.





Foi ainda decidido proceder ao pagamento de 50% do valor da comparticipação, tendo por base o número de participantes indicados por cada uma das instituições participantes, e os restantes 50%, após a realização do evento com eventuais acertos, tendo em conta o número efetivo de participantes.





Inserido no programa do Carnaval de Estarreja 2023, o desfile infantil "constitui-se como uma das iniciativas com maior envolvimento, empenho e dedicação de toda a comunidade escolar, dos alunos aos professores, auxiliares e encarregados de educação, bem como das IPSS e Associações do concelho", sublinha a Vereadora da Cultura, Isabel Simões Pinto.





Graças à criatividade, imaginação e empenho de todos, este desfile apresenta, cada vez mais, uma enorme qualidade artística, que só tem sido possível devido à estreita colaboração entre as Associações/ Instituições participantes, a Associação do Carnaval e o Município de Estarreja", conclui.









Recorde-se que tendo em vista a consolidação da implementação da estratégia definida no âmbito do programa de reposicionamento e requalificação do Carnaval de Estarreja, que alargou a ocupação da Cidade deslocando o seu núcleo central para o Parque Municipal do Antuã, transformado no Sítio do Carnaval, e decorridas duas edições do Carnaval em que, pelas restrições impostas pela pandemia, não foram realizados os tradicionais desfiles e grandes corsos carnavalescos, em 2023 será retomado o formato pré-pandemia, cujo modelo de organização e programação integrará várias valências, com uma oferta da qual fazem parte os corsos carnavalescos e um programa complementar que integra concertos e outros espetáculos e espaços de atelier, privilegiando-se as condições de acolhimento de públicos e de quem desfila. Mais informação e programa completo em https://carnavalestarreja.pt/programa

Entretanto, depois de ter sido lançado o concurso "Reis de Palmo e Meio", Mariana Valente, 11 anos, e Paulo Teixeira, de 9 anos, foram os pequenos foliões que reunirem mais interações "Gosto" e "Adoro" na soma das duas páginas oficiais do Município de Estarreja e do Carnaval de Estarreja no Facebook, conquistando o trono real com 1393 e 1844 likes, respetivamente.





Dona Mariana e Dom Paulo desfilarão como Rei e Rainha no corso infantil que decorrerá a 12 de fevereiro, e nos Grandes Corsos que acontecerão nos dias 19 e 21 de fevereiro. Os restantes candidatos ao trono também se juntarão à corte real deste Carnaval Infantil.





Esta iniciativa, destinada a todas as crianças dos 6 aos 12 anos, matriculadas nos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada do concelho, pretendeu "estimular o talento e criatividade das crianças, fomentando o seu compromisso e o sentimento de pertença ao Carnaval de Estarreja, de forma a incentivar a vivência da folia como uma manifestação cultural do nosso território", adianta a vereadora.