Estarreja ‘promete’ um grande carnaval

Longe vão os tempos das antigas Batalhas das Flores, no início do seculo XX, e que deram inicio a história de um dos maiores e mais antigos cortejos carnavalescos do país. O fim dos anos 20 marca o fim da Batalha das Flores. Em 2022 a Batalha das Flores voltou a Estarreja, reinterpretada numa instalação artística, invadindo a cidade com cor e mantendo viva a origem do Carnaval. E este ano o Carnaval de Estarreja volta celebrar esta memória, colorindo a cidade com a beleza das flores que outrora era um momento alto.





Hoje, a alegria e o ritmo, num ambiente contagiante de folia, levam todos os anos a Estarreja dezenas de milhares de visitantes, atraídos pelos principais desfiles (infantil e adulto) que envolvem mais de dois mil figurantes.





"Entendemos o Carnaval de Estarreja como manifestação de várias expressões culturais. Em Estarreja vive-se o carnaval brasileiro, o carnaval da folia, o carnaval de e para as famílias e o carnaval da comunidade e onde todas estas expressões culturais convivem num evento que é único porque e fruto do envolvimento e da participação de toda a comunidade", adianta a autarquia de Estarreja na apresentação da edição 2023 do carnaval.





A foliar desde 1897, o Carnaval de Estarreja apresenta-se hoje mais estruturado, melhor organizado e com um espectáculo único, fruto do programa de reposicionamento e qualificação do evento iniciado em 2016, culminando na inauguração de um novo palco no Parque Municipal do Antuã - o Sitio do Carnaval - em 2018, o que trouxe significativas mudanças ao nível das condições de acolhimento de públicos, de visualização do espectáculo e de experiencia para visitantes.





Carnaval de Estarreja integra várias valências, com uma oferta diversificada da qual fazem parte os corsos carnavalescos (infantil no dia 12, o entrudo trapalhão e as marchas luminosas no dia 15 à noite, o desfile nocturno das escola de samba na sexta-feira, dia 17 e os grandes corsos de domingo e terça feira, ambos às 14h30m no Sitio do Carnaval.





www.carnavalestarreja.pt



A Praça Francisco Barbosa, outrora palco principal do carnaval estarrejense volta a ser espaço privilegiado do Carnaval – espaço folia - por lá vão passar os concertos (Toy a 11; Nel Monteiro a 15, Rouxinol Faduncho a 18 entre outros, também pelo espaço folia vão passar diversos DJ’s (mais informações e programa completo em).

O acesso ao grande desfile de domingo terá um custo de 7€, se for com lugar para a banca o custo é de 12€. Para terça-feira, os preços vão de 6€ para entrada aos 10€ para a bancada. O Carnaval Infantil tem um custo de entrada de 2,5€ e o desfile nocturno (das escolas de samba) custa 7€. A autarquia de Estarreja e a Associação do Carnaval de Estarreja colam ainda à venda um livre-trânsito com um custo de 26€ para os adultos e de 16€ para crianças até aos 10 anos. Os diversos bilhetes já podem ser adquiridos, ou na loja física do carnaval (situada na praceta do mercado) ou no site.