Este fim-de-semana há Festival da Lampreia em Penacova

A paisagem convida ao descanso e o primeiro sentimento que nos assalta é o de clara admiração pelo cariz quase mágico de Penacova que nos prende os sentidos logo à chegada, numa simbiose perfeita entre a modernidade e a tradição.

O Mondego contribui em grande parte para esta riqueza paisagística mas também dá à gastronomia de Penacova ícones importantíssimos e, num concelho que possui um riquíssimo património gastronómico, descobrem-se sabores únicos, feitos por mãos sábias e heranças antigas: o Arroz de Lampreia é, sem dúvida, o caso mais visível. Um prato que aqui é preparado com o requinte de algo único e confere ao concelho uma dinâmica especial.

É em janeiro que, tradicionalmente, se inicia no concelho de Penacova, a Época Oficial da Lampreia, evento que decorre, nos restaurantes aderentes, até 15 de abril e tem como expoente máximo o Festival da Lampreia que, em 2020, se encontra agendado, para 28, 29 de fevereiro e 1 de março. Durante estes três dias, os restaurantes aderentes praticam um preço mais baixo para aquele prato, face ao praticado durante a época e, a sobremesa, pastéis de Lorvão ou nevadas de Penacova, são oferecidos pelo município a todos quantos se deslocam aos restaurantes aderentes, para apreciarem o Arroz de Lampreia à moda de Penacova.

Durante todo o Festival da Lampreia, não faltam motivos para agradáveis passeios por todo o concelho de Penacova, descobrindo o seu património natural e arquitetónico, de que se destacam, naturalmente, os percursos pedestres, os núcleos molinológicos, o Museu do Moinho Vitorino Nemésio e o inegável valor e riqueza histórica do imponente Mosteiro de Santa Maria do Lorvão. No centro da Vila, sede de concelho, não deixe de admirar a Pérgola desenhada pelo traço de Raúl Lino, um admirador profundo da paisagem penacovense.





Aceite este convite, venha até Penacova e delicie-se com os sabores únicos que lhe propomos. Verá que Penacova tem bom ar e não se esquece...

Estes são os Restaurantes aderentes:

O Festival da Lampreia 2020 conta com a participação de dez restaurantes que aderiram a esta iniciativa do município de Penacova: Boa Viagem (Porto da Raiva); Côta d’Azenha (Azenha do Rio); Hotel Rural Quinta da Conchada (Travanca do Mondego); O Cantinho (Penacova); O Casimiro (Silveirinho); O Cortiço (Cavadinha); O Relvão (S. Pedro de Alva); Panorâmico (Penacova); e Portas da Serra (Espinheira).