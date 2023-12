Este Natal, ofereça juventude

Com a época mais mágica do ano a chegar e as portas a abrirem-se a 2024, relembramo-nos do tempo, do que passou e do que devemos fazer para cuidar do futuro. Por isso mesmo a Valverde Clinic lança uma surpresa especial para cuidar da sua pele e da dos que mais gosta: 5 opções de cartão presente - Smooth, Glowing Skin, Hydration, Antiaging e Renewal.





Smooth: Para uma pele livre de imperfeições, este cartão presente inclui 4 sessões em gabinete de Terapia Fotobiodinâmica, que potencia uma forte renovação celular. Esta técnica revolucionária não invasiva é o maior milagre da estética, baseando-se na aplicação de protocolos de rosto com agentes fotossensíveis, que estimulam, regeneram e reparam a pele, sendo acessível, simples, indolor, sem efeitos colaterais e com excelentes resultados.





Glowing Skin: Com este cartão presente, a sua pele ficará mais luminosa do que nunca, graças às 4 sessões de Plasma Rico em Plaquetas (PRP). Este procedimento consiste na extração e centrifugação do sangue do próprio paciente com o objetivo de recolher a fração de plasma rica em plaquetas que, consequentemente, vão atuar no rejuvenescimento facial/mãos. As plaquetas, depois de ativadas, libertam fatores de crescimento responsáveis pela regeneração celular, estimulando a produção de colagénio, elastina e ácido hialurónico, indispensáveis para a elasticidade, luminosidade e firmeza da pele.





Hydration: A hidratação profunda deste cartão presente cuida a pele de dentro para fora, com 2 sessões de Bioremodelação. Este tratamento não invasivo potencia, através da utilização de produtos à base de hialuronico, linhas e rugas de expressão e restaura o volume facial – de forma natural





Antiaging: Este cartão presente é o segredo para desacelerar o processo natural de envelhecimento da pele, graças a 2 sessões de aplicação de Toxina Botulínica. Este tratamento, popularmente conhecido como "Botox", é considerado a estrela para prevenir o envelhecimento facial, tendo como objetivo "relaxar" rugas e linhas de expressão.



Renewal: Devolvendo a melhor versão da sua pele, este cartão presente, com 2 sessões de Peeling Químico, renova e revitaliza-a. Esta é uma técnica de rejuvenescimento cutâneo para melhorar a textura da pele do rosto, utilizando várias substâncias químicas com diferentes pHs, com o objetivo de remover as camadas superficiais da pele mais sujeitas a agressões e estimular a renovação celular, resultando em melhorias comprovadas das rugas finas e dispersas, das manchas do sol ou da idade, acne e pequenas cicatrizes.





Ilumine este Natal, oferecendo juventude na Valverde Clinic!