Euro Auctions - Portugal – MEGA Leilão

A Euro Auctions continua a desenvolver o seu mercado em Portugal, com a venda a ser feita nas instalações do GRUPO VENDAP prevendo atrair um forte interesse dos compradores europeus. Os resultados de vendas anteriores na região indicam que os compradores on-line em todo o mundo estarão atentos a este leilão na expetativa de uma boa variedade de máquinas.





O inventário inclui bons conjuntos de escavadoras, mini-escavadoras, compressores, geradores, retroescavadoras, guindastes, empilhadores para terrenos acidentados, dumpers, carregadeiras, manipuladores telescópicos, além de complementos de martelos demolidores e ferramentas manuais. A expectativa é que se verifique um forte interesse dos compradores portugueses e espanhóis, bem como dos compradores do norte da África e do resto da Europa. Prevê-se que os licitantes registrados pela primeira vez sejam em número elevado, já que o mercado de máquinas usadas na Europa é atualmente forte e os lances pela Internet sejam altos.





Pedro Chaves, Gestor de Território da Euro Auctions para Portugal comenta: "O nosso sistema de venda pela melhor oferta atrai cada vez mais compradores, dado não existir valor minimo de venda (não temos valores de reserva nem vendas provisórias! – O comprador sabe logo que comprou no momento)". "Os nossos leilões em Saragoça-Espanha, têm vindo a aumentar fruto do crescente interesse na Península Ibérica e em toda a Europa. As nossas vendas em Portugal estão também a crescer em resultado de uma procura exigente por equipamentos de boa qualidade. Nos últimos 12 meses, com o número de compradores a crescer em cada venda sucessiva, a Euro Auctions registou um crescimento substancial no número de inscrições, licitantes e compras realizadas por comprasdores fora de Espanha e Portugal. "





Embora os compradores nacionais estejam em maioria, verificam-se já inscrições a partir da Bélgica, França, Reino Unido, Holanda, Alemanha e Europa Oriental. Este forte interesse do mercado global é resultado do marketing de leilões da Euro Auctions dirigido aos compradores e vendedores de mais de 100 países, daí o forte interesse on-line em cada leilão.





Pedro Chaves, considera que o Brexit pode influenciar essa venda: "No atual clima econômico, com a aproximação do Brexit, a obtenção da melhor relação custo-benefício é vital; é por isso que compradores perspicazes buscam cada vez mais máquinas de alta qualidade e horas baixas a um custo inferior face a máquinas novas, e é por isso que os leilões que estamos realizando em Portugal estão a ganhar grande popularidade. "



Sobre a Euro Auctions

Fundada em 1998, a Euro Auctions é uma leiloeira líder de mercado de instalações industriais usadas, máquinas de construção e equipamentos agrícolas, realizando anualmente mais de 60 grandes leilões sem reservas. Possui 10 sites de leilões permanentes no Reino Unido, Espanha, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong e EUA. A Euro Auctions comercializa equipamentos globalmente para mais de 150.000 compradores em mais de 95 países e oferece uma plataforma de vendas on-line robusta, segura e de uso gratuito. Também é especializada em vendas externas, que em 2017 incluíram o maior leilão de sempre de guindastes móveis, onde 127 unidades foram vendidas por € 32 milhões.



Sobre Yoder & Frey

Em janeiro de 2017, a Yoder & Frey tornou-se parte da Euro Auctions e opera a partir de uma instalação corporativa em Ashland / Holland, Ohio, com instalações adicionais de leilão em Kissimmee, Flórida e Atlanta, Geórgia. Desde 1964, a Yoder & Frey Auctioneers Inc responde às necessidades de compradores e vendedores de equipamentos de construção pesada, especializados na venda de equipamentos de construção pesada usados, camiões e reboques.

Localização do LeilãoEstaleiro GRUPO VENDAPEstrada Nacional 118, Km 22, Vila Figueiras, 2136-901 Samora Correia, PortugalT: +351 962 858 829 Email: pchaves@euroauctions.comDia de Leilão4ª Feira, 2 Outubro 2019Hora: - 10:00Dia de Visita3ª Feira, 1 Outubro 2019 - 10:00 às 17.00 hrsAlguns dos equipamentos e máquinas já consignados incluem:Escavadoras:• 2016/2017 Takeuchi (Várias)• 2018 Wacker Neuson 6003 (Novas)Retroescavadoras• Case 580 4x4• Volvo BL71 4x4• Terex 860 4x4• JCB 1CXAuto-Gruas• Link Belt HSP 8040 4x4x4 40tDumpers de Obra• Ausa 200RM• Messersi P4-F4Mini Pá Carregadoras• Komatsu SK-714• Doosan 440 PLUS• Hyundai HSL650-7A• Case 410• Bobcat (vários)Telescópicos• JLG 3513PS Powershift Telehandler• JCB 532-120• JCB 540-170• Manitou 1440Escavadoras de Rodas• Fiat Hitachi FH115W• Sennebogen 821M• Komatsu PW95• Komatsu PW170ES-6KPás Carregadoras• TACK - (Novas)• PCAT TW20 - (Novas)Camiões• Volvo FH12 (Vários)Veiculos• Toyota Dyna• Mitsubishi Canter• Toyota Hiace• Renault Clio• Peugeot PartnerPara ver o inventário completo, visite o site da Euro Auctions - www.euroauctions.comPróximos Leilões ‘Global’ Euro Auctions:WH Bond - 3rd & 4th October 2019 @ 9:00am Cornwall (UK)Brisbane Online Auction - 3rd October 2019 Brisbane (AU)Long Eaton Plant Hire - 9th October 2019 @ 9.00am Ilkeston (UK)Leeds - 16th, 17th, 18th October 2019 at 8.00am Leeds (UK)Dormagen - 23rd & 24th October 2019 at 8.00am Dormagen (DE)Yoder & Frey - Florida - Oct 30th, 2019 @ 8.30am Florida (US)