Euro Auctions realiza leilão exclusivo On-Line

A Euro Auctions irá realizar no próximo dia 27 de Maio de 2020, às 10H00 um Leilão Exclusivo On-Line, com centenas lotes para venda no sistema de "venda à melhor oferta", incluindo escavadoras, mini-escavadoras, telescópicos, plataformas elevatórias, geradores, compressores, atrelados, contentores, pneus, martelos demolidores, entre outros artigos.



A expectativa é que se verifique um forte interesse dos compradores portugueses e espanhóis, bem como dos compradores do norte da África e do resto da Europa. Prevê-se que os licitantes registrados pela primeira vez sejam em número elevado, já que o mercado de máquinas usadas na Europa é atualmente forte e os lances pela Internet sejam altos.

Pedro Chaves, Gestor de Território da Euro Auctions para Portugal comenta: "O nosso sistema de venda pela melhor oferta atrai cada vez mais compradores, dado não existir valor minimo de venda (não temos valores de reserva nem vendas provisórias! – O comprador sabe logo que comprou no momento)". "Os nossos leilões em Saragoça-Espanha, têm vindo a aumentar fruto do crescente interesse na Península Ibérica e em toda a Europa. As nossas vendas em Portugal estão também a crescer em resultado de uma procura exigente por equipamentos de boa qualidade.

Embora os compradores nacionais estejam em maioria, verificam-se já inscrições a partir da Bélgica, França, Reino Unido, Holanda, Alemanha e Europa Oriental. Este forte interesse do mercado global é resultado do marketing de leilões da Euro Auctions dirigido aos compradores e vendedores de mais de 100 países, daí o forte interesse on-line em cada leilão.

Fundada em 1998, a Euro Auctions é uma leiloeira líder de mercado de instalações industriais usadas, máquinas de construção e equipamentos agrícolas, realizando anualmente mais de 60 grandes leilões sem reservas. Possui 10 sites de leilões permanentes no Reino Unido, Espanha, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong e EUA. A Euro Auctions comercializa equipamentos globalmente para mais de 150.000 compradores em mais de 95 países e oferece uma plataforma de vendas on-line robusta, segura e de uso gratuito. Também é especializada em vendas externas, que em 2017 incluíram o maior leilão de sempre de guindastes móveis, onde 127 unidades foram vendidas por € 32 milhões.





A participação neste leilão pode ser feita através do registo no site – www.euroauctions.com

Mais informações pelo representante em Portugal – 962 858 829 ou pchaves@euroauctions.com