Evento ‘Aqui na Bairrada’ regressa em maio

Na vinha, a poda marca o início de um novo ciclo. É também o que esperamos para o ano que acaba de começar; contamos que 2022 nos traga um forte abrandamento na pandemia – se possível, o seu fim – e o regresso aos eventos presenciais. É com este pensamento que a Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) anuncia o regresso do AQUI NA BAIRRADA (ANB). Depois de dois anos de interregno, voltamos a celebrar os vinhos, a gastronomia e a cultura bairradina neste grandioso evento, que tem data marcada para os dias 07 e 08 de Maio, em Anadia.





Realizado "aqui, na Bairrada" é uma, senão a maior, mostra de espumantes, vinhos e sabores da região. Estreou-se em Setembro de 2019, data que coincidiu com o lançamento da nova identidade e marca Bairrada. A pandemia da Covid-19 roubou-lhe o protagonismo em 2020 e 2021, sendo que neste regresso, em 2022, há novidades: uma delas é a mudança da data no calendário, com a transição para o mês de Maio; há outras, mas ainda por revelar. O local mantém-se, com "palco" no Pavilhão de Desportos de Anadia, e a entrada é livre. A compra do copo oficial da Bairrada (€3,00) fica reservada para quem quiser provar os vinhos e espumantes presentes na mostra de vinhos ou à mesa dos espaços de restauração local.





A Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) volta assim a desafiar os produtores da região demarcada a pôr à prova os seus néctares, desde grandes referências aos seus mais recentes rótulos. Entre espumantes, brancos, rosés e tintos – todos com certificação de Denominação de Origem DO Bairrada ou IG Beira Atlântico –, será dado relevo à diversidade e à qualidade dos néctares, bem como à tipicidade do terroir bairradino ou não estivéssemos nós na época do ano habitualmente dedicada à vindima, com as vinhas e as adegas a ocuparem o centro das atenções de quem se dedica a tão nobre actividade. A afirmação da identidade da Bairrada também é feita com a sua gastronomia, onde o leitão será rei, acompanhado do famoso pão da Mealhada e de outras iguarias, algumas doces.





A organização do AQUI NA BAIRRADA está cargo da Comissão Vitivinícola da Bairrada, da Rota da Bairrada e do Município de Anadia, com o apoio da entidade Turismo do Centro de Portugal e do Instituto da Vinha e do Vinho.